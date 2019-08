Sicurezza stradale | Viminale | incidenti in calo ma aumentano le vittime

Sicurezza : necessari corsi di educazione stradale per i giovani : “Con la fine delle vacanze e l’inizio dell’anno scolastico, ci attiveremo per riproporre corsi di educazione stradale destinati ai giovani delle medie inferiori. Un’iniziativa già realizzata qualche anno fa dall’Automobile Club Milano che oggi, purtroppo anche alla luce degli sconvolgenti e recenti fatti di cronaca, risulta quanto mai utile e necessari a”. A dirlo Geronimo La […] L'articolo Sicurezza : necessari corsi di educazione stradale ...

Incidenti - Sicurezza stradale - nuovo incontro in Prefettura a Ragusa : Si è tenuto in Prefettura a Ragusa un nuovo incontro teso a sviluppare azioni tese a prevenire l’incidentalità stradale . L'attenzione resterà alta

(In) Sicurezza stradale - l'allarme della Polizia : +7% di incidenti mortali : Pina Francone Il capo della Polizia Franco Gabrielli lancia l'allarme sugli incidenti stradali e annuncia sanzioni più severe per chi usa il cellulare al volante "Se si dovesse consolidare di oltre un 7% la cifra degli incidenti mortali nel 2019, questo sarebbe un chiaro campanello di allerta. Un dato sul quale riflettere e su cui lavorare" Tag: incidenti stradali ...

Terremoti e Sicurezza : in arrivo la prima grande struttura autostradale antisismica d’Italia : Sorge proprio sul cratere sismico dell’Aquila, e per questo il viadotto di Sant’Onofrio, sulla A24, nel casello di Tornimparte (L’Aquila), sarà la prima grande struttura autostradale italiana in grado “di rispondere ai Terremoti ”. Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, ha affidato ad una nota stampa l’annuncio dell’entrata a pieni regimi nella fase più ...

Sicurezza stradale : in Lombardia in 3 anni oltre 1300 vittime : Milano, 26 giu. (AdnKronos) - Sono stati 1.335 i morti sulle strade in Lombardia nel triennio 2015/17, di cui 285 motociclisti, secondo i dati Istat, in aumento del 12% rispetto alla precedente rilevazione, per un costo sociale e sanitario di 1,67 miliardi. Questi i dati che emergono dal convegno "S