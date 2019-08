Mattarella | l' incontro con Giorgetti e il disappunto sulle mosse di Salvini La Lega si

Governo : incontro interlocutorio Mattarella-Conte - attese scelte Salvini/Adnkronos : Roma, 8 ago. (Adnkronos) – Per ora solo un incontro interlocutorio tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e quello del Consiglio Giuseppe Conte. Un esame della situazione, dopo l’accelerazione impressa ieri dal vicepremier, Matteo Salvini, senza approfondire particolari ipotesi. Solo quando lo scenario dovesse risultare più chiaro, fino ad arrivare ad una concreta ed estrema prospettiva di crisi di Governo, si ...

Il premier Conte è salito al Quirinale per un incontro con Mattarella : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte un quarto d'ora fa ha lasciato palazzo Chigi per recarsi, secondo quanto si apprende, al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Riccardo Muti/ Video : l'incontro con Mattarella e il lavoro con i giovani talenti : Riccardo Muti, Video: l'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il lavoro parallelo con i giovani talenti della musica.

Matteo Salvini fa saltare l'incontro al Quirinale : crisi di governo - l'accusa del leghista a Sergio Mattarella : Nella serata del giorno delle polemiche più aspre al governo, polemiche forse irreversibili, nel momento in cui si respirava - e si continua a respirare - aria pregna di crisi di governo, era filtrata l'indiscrezione: il giorno successivo, ovvero oggi, venerdì 19 luglio, Matteo Salvini salirà al Qui

Putin - terminato l’incontro con il premier Conte dopo l’udienza con il Papa e il colloquio con Mattarella : dopo l’udienza Papale e il colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la visita si concluderà con una cena a Villa Madama offerta dal premier Conte. dopo cena Putin vedrà Berlusconi

Concluso incontro Mattarella-Putin : 17.40 E' durato circa un'ora e mezza il colloquio al Quirinale tra il presidente della Repubblica Mattarella e il presidente russo Putin. All'incontro era presente il ministro degli Esteri Moavero. In precedenza Vladimir Putin era stato ricevuto dal Papa in Vaticano. Il presidente russo ora si reca a Palazzo Chigi dove incontrerà il premier Conte. In serata una cena a Villa Madama a cui parteciperanno anche i vicepremier Di Maio e Salvini. Poi ...

Universiadi Napoli 2019 - Mattarella alla cerimonia d’apertura : incontro con Noemi. Via a gare : si assegnano prime medaglie : Applausi, ma anche fischi, mercoledì sera allo stadio San Paolo di Napoli, durante la cerimonia d’apertura delle Universiadi. A dichiarare ufficialmente aperta la 30esima edizione, a cui partecipano le delegazioni di 130 Paesi del mondo e oltre 8mila atleti, è stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poco prima ha incontrato anche la piccola Noemi, la bambina di 4 anni ferita lo scorso 3 maggio durante un ...

Csm - anche Unicost chiede le dimissioni di Fuzio : “Scelte non rimandabili”. Il pg chiede un incontro a Mattarella : Il procuratore generale della Cassazione deve dimettersi. Dopo l’Associazione nazionale magistrati, anche Unità per la Costituzione chiede le dimissioni di Riccardo Fuzio. Una richiesta significativa visto che proviene dalla stessa corrente in cui milita il Pg. Unicost, tra l’altro, è anche la corrente di Luca Palamara, il pm sotto inchiesta per corruzione al centro dello scandalo che ha travolto il Consiglio superiore della ...