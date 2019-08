Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 15 agosto 2019) Aveva 28 anni ed era incinta di 6 mesiquando salì sul palco di. Cantò per un’ora, di notte, ma poi restò lì fino alla fine del festival, portando qualche volta la sua voce e la sua chitarra sul palco più piccolo. E sentendosi una voce fuori dal coro, diversa dagli altri artisti e, forse, anche da una parte del suo pubblico. A un certo punto, mentre cantava il primo brano dal palco più, si fermò. Chiese al pubblico - con toni, ammette lei stessa oggi, quasi bruschi - di sedersi. Era un modo per dire ‘ascoltatemi, non pensate ad altro, sentite quello che canto, quello che ho da dire’. A lei, artista e attivista, non bastava suonare. In quell’estate del 1969 voleva parlare di politica e di attualità. Voleva mandare un messaggio e temeva che gli altri - sopra e sotto il palco - ...

HuffPostItalia : Joan Baez: 'Woodstock? Non ne ho nostalgia. Fu un evento importante, ma non una rivoluzione' - alPaoloMazza64 : RT @HuffPostItalia: Joan Baez: 'Woodstock? Non ne ho nostalgia. Fu un evento importante, ma non una rivoluzione' - maurixleo : RT @HuffPostItalia: Joan Baez: 'Woodstock? Non ne ho nostalgia. Fu un evento importante, ma non una rivoluzione' -