Gabriele Corsi ' Per Nadia Toffa solo una cosa sarebbe stata peggiore della morte'

Palinsesti Nove - autunno 2019. Gabriele Corsi in access con un nuovo game. Tra le new entry anche Gino D’Acampo : Gabriele Corsi L’Assedio di Daria Bignardi, ma non solo. Discovery ha presentato i Palinsesti autunnali per la stagione tv 2019/2020 e quella dell’ex direttore di Rai 3 non sarà la sola novità prevista sul Nove, insieme ai confermati volti e programmi di punta della rete. Tra questi, Maurizio Crozza, che da venerdì 27 settembre tornerà con lo show Fratelli di Crozza. Sul fronte dell’approfondimento in prima serata, a settembre ...

Palinsesti Discovery : su Nove nuovo programma di Daria Bignardi e Deal with it - Stai al gioco con Gabriele Corsi : Tra le novità del palinsesto di Nove ci sarà Daria Bignardi. Lo scrive il sito Dagospia, secondo il quale la giornalista sbarcherà sul canale del gruppo Discovery con un programma che strizza l'occhio a Le Invasioni barbariche, trasmissione che ha condotto su La7 fino al 2015. Per la Bignardi, qualora la notizia venisse confermata (domani è prevista la presentazione ufficiale dei Palinsesti), si tratterebbe del ritorno davanti alle telecamere ...

Gabriele Corsi su Reazione a Catena : “E’ stato un epilogo particolare” : Reazione a Catena: la frecciatina di Gabriele Corsi alla Rai Reazione a Catena, il quiz di Raiuno che va in onda tutta l’estate dal lunedì al venerdì alle 18:50, quest’anno è condotto per la prima volta da Marco Liorni. Il presentatore di Italia Sì ha preso il posto di Gabriele Corsi che non è stato confermato alla guida del preserale. Corsi, intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha lanciato, a tal proposito, una ...