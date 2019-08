Diletta Leotta | con Scardina lʼamore prende il largo

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 15 agosto 2019) Per ora non si sono mai sbilanciati e alle domande sul loro rapporto hanno sempre dato risposte evasive ma, a giudicare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, l’intesa trae Danieleè alle stelle. In barca aldella Sardegna i due dimostrano un feeling unico, mentre corrono veloci in moto d’acqua, si tuffano e si abbracciano. Sono teneri e affiatati mentre si godono una vacanza perfetta, avvinghiati in canotto o stretti l’uno a l’altra in acqua., sex symbol della tv con un corpo tutto curve, ride felice mentre si lascia andare tra le braccia del bel tenebroso della boxe. Lui la abbraccia teneramente, e la sua espressione sognante dice più di mille parole. Un nuovo grande amore o solo un flirt estivo? Ancora è presto per dirlo, ma quello che è certo che sono loro la coppia più bollente dell’estate.

