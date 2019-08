Conte a Salvini | da te sleale collaborazione La replica | io sempre leale Di Maio

Conte passa al contrattacco : "Caro Salvini - ora rendo tutto pubblico io" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Tra Salvini e Conte ora lo scontro è epistolare : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo e' ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini e' al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terra' in Senato, il ...

Auguri di 'buon Ferragosto 2019' al veleno/ Conte-Salvini-Renzi : 'guerra' sui social : Citazioni, Auguri e frasi di Buon Ferragosto 2019: immagini e idee per WhatsApp, attacchi velenosi da Renzi a Di Maio passando per Conte e Salvini

“Collaborazione sleale” - “Combatto i reati” - lite Conte-Salvini a suon di lettere : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto a slabbrature istituzionali”». La replica: «Difendo i confini»

“Collaborazione sleale” - “Contrasto i reati” - lite Conte-Salvini a suon di lettere : Il premier al ministro dell’Interno: «La tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto a slabbrature istituzionali”». La replica: «Difendo i confini»

Lo scontro epistolare tra Conte e Salvini : Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo è ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini è al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terrà in Senato, ...

Lettera di Conte a Salvini : «Sleale collaborazione - è inaccettabile». La replica : «Poteva dirmelo in faccia» : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Migranti - Salvini replica a Conte : 'Porti chiusi - se qualcuno preferisce un ministro Pd basta dirlo' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ormai abbandonato la sua tradizionale posizione 'super partes' e sul caso Open Arms, su Facebook, ha ripreso duramente il vice premier Matteo Salvini accusandolo di "collaborazione sleale". La risposta, piccata, del ministro dell'Interno è arrivata a stretto giro. Il leader leghista da Castel Volturno (in provincia di Caserta) prima - e via social poi - ha replicato che gli italiani lo pagano per ...

Conte : «Salvini sleale - è inaccettabile» Il leghista lancia l’idea del maxi-rimpasto Ma Di Maio : è pentito - ma frittata è fatta : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Migranti - Salvini replica a Conte : 'Porti chiusi - se preferisce un ministro Pd basta dirlo' : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ormai abbandonato la sua tradizionale posizione 'super partes' e sul caso Open Arms, su Facebook, ha ripreso duramente il vice premier Matteo Salvini accusandolo di "collaborazione sleale". La risposta, piccata, del ministro dell'Interno è arrivata a stretto giro. Il leader leghista da Castel Volturno (in provincia di Caserta) prima - e via social poi - ha replicato che gli italiani lo pagano per ...

Crisi - Di Maio : “Salvini è pentito - ma ormai la frittata è fatta. Dopo neanche 24 ore era da Berlusconi. Noi il 20 a fianco di Conte” : Matteo Salvini “ora è pentito, ma ormai la frittata è fatta. Ognuno è artefice del proprio destino. Buona fortuna“. E ancora, Salvini “ha fatto tutto da solo, per tornare Dopo nemmeno 24 ore nelle braccia di Berlusconi”. Di fronte alla mezza marcia indietro del leader del Carroccio e a poche ore dallo scontro che ha avuto a distanza con il premier Giuseppe Conte, è intervenuto anche Luigi Di Maio per chiudere a qualsiasi ...

Matteo Salvini - dietrofront Lega? Nel partito girano strane voci : cosa può accadere dopo la sfiducia a Conte : Tutto, su quello che accadrà dopo il 20 agosto, sembra in continua evoluzione. Ora si prospetta anche un'altra ipotesi, quella di un contratto bis tra Lega e M5s per andare avanti con il governo gialloverde. A far presagire questa possibilità è - secondo Il Giornale - una dichiarazione del ministro

Matteo Salvini Contestato a Castel Volturno - gavettoni contro l'auto. Il carabiniere : "Almeno mirate bene" : Il comizio di Matteo Salvini sulla sicurezza a Castel Volturno si è aperto con una vivace protesta di un gruppo di contestatori. I manifestanti, evidentemente contrari alla linea del ministro dell'Interno, hanno cominciato a lanciare alcuni gavettoni ma anziché colpire l'automobile sulla quale viagg

Richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione» E c’è un messaggio nascosto per M5S-Pd : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»