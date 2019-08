The Spy | Sacha Baron Cohen diventa una spia per Netflix dal 6 settembre

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 14 agosto 2019) The Spy condal 6suPrime immagini della miniserie creata da Gideon Raffprende una pausa dalla comicità e dal 6è il protagonista di The Spy una miniserieche racconta la storia vera dell’agente del Mossad Eli. L’ex Borat e protagonista e creatore della serie Who is America? in cui indaga nelle viscere degli Stati Uniti impersonando personaggi estremi e provocatori, smette così ogni maschera e si trasforma in un agente segreto come mostrano le prime immagini rilasciate dalla piattaforma. The Spy è scritta e diretta da Gideon Raff, il creatore di Prisoners of War da cui è stata poi tratta Homeland. La miniserie è ispirata alla storia vera dell’agente del Mossad Elito una leggenda nell’ambiente e non solo.nei primi anni ’60 lavorava sotto copertura in Siria ...

