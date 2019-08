Sicurezza dati sensibili | il loro monitoraggio non va tassato in capo al lavoratore

FaceApp - rischi Sicurezza e privacyI dati? Finiscono... alla Russia : L'applicazione per dispositivi mobili più in voga del momento è anche un incubo per la privacy. Si chiama FaceApp, ti fa vedere come sarai da vecchio e... c'è dietro la Russia Segui su affaritaliani.it

FaceApp pericolosa per la Sicurezza dei dati? Sì - e ci dà un forte insegnamento : Qual è il più grande insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda FaceApp? Che nonostante gli allarmi ribaditi in ogni dove e nonostante anche la conoscenza del web di molti che l’hanno scaricata e utilizzata, ancora una volta emerge un totale disinteresse per la propria privacy e per l’incolumità dei propri dati personali. Si sottovalutano i […] L'articolo FaceApp pericolosa per la sicurezza dei dati? Sì, e ci dà un forte ...

Perché FaceApp è così pericolosa per la Sicurezza dei dati? Parliamone : Qual è il più grande insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda FaceApp? Che nonostante gli allarmi ribaditi in ogni dove e nonostante anche la conoscenza del web di molti che l’hanno scaricata e utilizzata, ancora una volta emerge un totale disinteresse per la propria privacy e per l’incolumità dei propri dati personali. Si sottovalutano i […] L'articolo Perché FaceApp è così pericolosa per la sicurezza dei dati? ...