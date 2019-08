Programmazione Una Vita | la telenovela spagnola in onda anche a Ferragosto

Programmazione Una Vita : la telenovela prosegue anche la settimana di Ferragosto : Il mese di agosto è solitamente sinonimo di pausa per le serie televisive del pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 5, infatti, sia Beautiful che Il Segreto sono andate in vacanza e al loro posto hanno trovato maggiore spazio Una Vita e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Successivamente anche la soap turca verrà sospesa per qualche giorno ma non verrà riservato lo stesso destino ad Una Vita. Grazie agli ottimi ascolti delle vicende ...

Paramount Network - Programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e canale 27 di Tivusat), il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione speciale che vi sveliamo subito dopo il salto. Paramount Network, programmazione del 20 luglio Per ricordare l’importante anniversario che ha in Neil Armstrong, primo uomo ...

Domenico Modugno - la Rai celebra i 25 anni dalla sua scomparsa con una Programmazione speciale : Domenico Modugno Sono ormai 25 anni che Domenico Modugno non c’è più e proprio domani la Rai, in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 1994, gli renderà omaggio con tante iniziative editoriali al fine di ricordarlo in tv, in radio e su RaiPlay. Cantante, attore, presentatore, Modugno ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e per gli italiani resterà per sempre Mr Volare, il nomignolo affettuoso che ...

Aspettando Fast & Furious - Hobbs & Shaw; una Programmazione speciale di Sky : In attesa dell'arrivo del film, al cinema dall'8 agosto, Sky Cinema e Premium Cinema Energy propongono una programmazione speciale dedicata all celebre saga e ai due protagonisti principali del film: Dwayne Johnson e Jason Statham.

Sky aspetta Fast and Furious Hobbs & Shaw con una Programmazione dedicata su Sky Cinema e Premium Cinema Energy : In attesa dell’uscita di Fast and Furious Hobbs & Shaw su Sky un week-end dedicato ai film della saga e ai suoi due protagonisti. Venerdì 2 agosto puntata speciale di 100×100 Cinema con una clip dedicata a Fast & Furious – Hobbs & Shaw Sabato 3 agosto su Premium Cinema Energy una maratona dei film di Fast & Furious Domenica 4 agosto Sky Cinema Uno maratona dei film dedicati ai due protagonisti Dwayne Johnson e ...

Station 19 sbarca su Canale 5 con una Programmazione sconvolgente : Novità ne abbiamo? Sì, di quello che sconvolgeranno ne siamo certi. La notizia del giorno riguarda l'arrivo di Station 19 su Canale 5. Già da qualche settimana si parla dello sbarco della serie spin off di Grey's Anatomy in chiaro ma fino a questo momento non c'erano notizie certe sulla messa in onda. I fan hanno atteso con ansia la novità solo per scoprire che Station 19 sarà su Canale 5 già dalla prossima settimana. Fin qui niente di male ...

Paramount Network - Programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network propone una programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna

La Strada di Casa 2 ha già una data ufficiale? I primi dettagli sulla Programmazione : I fan non riescono più a stare nella pelle. Hanno sperato tanto di rivedere Alessio Boni nei panni di Fausto e finalmente La Strada di Casa 2 è realtà. Dopo il successo della prima stagione, a distanza di quasi due anni dal debutto, i nuovi episodi della fiction Rai torneranno in onda molto presto. Secondo le ultime novità sulla programmazione della rete ammiraglia Mediaset sembra che toccherà proprio a La Strada di Casa 2 darà il via, tra le ...

Luna 50 - su Sky tg24 cinque giorni di Programmazione dedicata al cinquantesimo dello sbarco sulla luna : Sky tg24 celebrerà il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla luna con “luna 50”, una programmazione dedicata a partire da martedì 16 luglio 2019, giorno in cui, 50 anni fa, partì da cape Canaveral la missione Apollo 11, fino a sabato 20 luglio, data dell’allunaggio. IL RICORDO DEL GIORNO CHE HA CAMBIATO LA STORIA A partire da Martedì 16 luglio ogni giorno, fino a sabato 20 luglio, saranno proposte in onda, su sito e sui canali social di ...

50 anni dallo sbarco sulla Luna - la Programmazione Sky. Arriva il film First Man : 50 anni dallo sbarco sulla Luna, ecco la programmazione Sky dedicato all’anniversario. Su Sky Cinema il film First Man.Era il 20 luglio 1969 quando Neil Amstrong, Michael Collins e Buzz Aldrine misero il primo piede sulla superficie della Luna. In occasione dell’anniversario Sky ha dedicato una programmazione ad hoc composta da approfondimenti, speciali e film.Vediamo quali sono i canali che dedicheranno delle serate/giornate ...