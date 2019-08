“Perché ho lasciato Matteo Salvini” Elisa Isoardi lo spiega solo ora E si toglie

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Tempo di crisi di governo, tempo anche di crisi sentimentali. Di oggi, ma soprattutto di ieri. Perchéè tornata a parlare d’amore e soprattutto del suo amore naufragato conSalvini, Ministro dell’Interno che in questi giorni ha deciso di sbaragliare l’estate dei politici e dei cittadini italiani con il famoso ribaltamento del governo Conte. Ma non è la cronaca parlamentare ad interessare la conduttrice della Rai, anzi. Lasi è raccontata al settimanale specializzato di gossip “Diva e Donna” e parla di lavoro, di progetti futuri, di amore di oggi ma soprattutto di storie di ieri come vi dicevamo. E usa anche parole molto forti per quanti riguarda il suo ex fidanzato, leader della Lega. “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”. Insomma, si preannuncia veramente un’intervista scoppiettante. Ecco qui di seguito ...

