Morte di Emiliano Sala | svolta nelle indagini | “è deceduto per avvelenamento”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Emergono nuove rivelazioni in merito alladel calciatore argentinoe del pilota David Ibbotson. I due sarebbero stati avvelenati da elevati livelli tossici di monossido di carbonio, prima che il loro aereo si schiantasse nella Manica. Lo rivela un rapporto della Air Accidents Investigations Branch (AAIB), la struttura investigativa del Dipartimento dei Trasporti britannico, che ha la responsabilità di analizzare ogni tipo di incidente aeronautico avvenuto nel Regno Unito. La scoperta potrebbe spiegare come David Ibbotson, il pilota del velivolo Piper Malibu N264DB, abbia perso il controllo dell’aereo, dato che l’effetto principale dell’avvelenamento da monossido di carbonio è una perdita di coscienza. I test tossicologici sul corpo dihanno mostrato che i livelli di CO nel sangue erano così grandi che avrebbe potuto causare convulsioni, infarto ...

DiMarzio : Nuovi sviluppi sulla tragica morte di Emiliano #Sala: il giocatore e il pilota dell'aereo che si è inabissato nel c… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: Morte Emiliano Sala, nuovi sviluppi sul caso: monossido di carbonio fatale - NewsMondo1 : Morte Emiliano Sala, gli esiti dell’autopsia -