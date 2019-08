Mark Van Bommel | “Non so se Lozano giocherà giovedì | finché è in rosa può giocare”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il tecnico del PSVVanha parlato di Hirvingin conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno dei preliminari di Europa League contro l’FK Haugesund, precisando che nulla è ancora deciso, neanche se, dopo l’infortunio sarà disponibile per la gara “non si è allenato con il gruppo martedì. Dobbiamo vedere se può essere schierato, ovviamente giocheremo solosera” “Non è detto che se un calciatore non gioca significa che stia per partire, coì come non è vero il contrario. Se ho un giocatore inconsidero che posso inserirlo in formazione, poi magari la società mi dice di non farlo giocare perché parte oggi o domani o dopodomani” “E’ fatta col Napoli? Io penso che stiano certamente accelerando più i media. Noi non siamo preoccupati, ne sentiremo parlare”. L'articoloVan: ...

