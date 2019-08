Il Bari supera i 6mila abbonati

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Sembra andare benissimo la campagna abbonamenti deldi De Laurentiis. Il club fa sapere che in due settimane sono stati venduti 6000 abbonamenti quando ancora c’è una settimana di tempo per acquistare i tagliandi. Ecco quanto dichiarato dalla società: “Continua a correre a vele spiegate la campagna abbonamenti della SSC. In solo due settimane è statata la quota delle 6000 tessere sottoscritte, e mancano ancora sette giorni per poter accedere allo sconto del 10% riservato ai vecchiche vogliono rinnovare per la stagione 2019/2020. Sarà possibile rinnovare a prezzo agevolato fino alle 23.59 di martedì 20 agosto”. L'articolo IlilNapolista.

