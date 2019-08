Genova | un anno dopo il Ponte Morandi

Genova - Ponte Morandi - un anno dopo la demolizione è completata : Ore 11.36, tutti in silenzio. il minuto esatto della tragedia del Ponte Morandi, un anno dopo, e la città di Genova ricorda le 43 vittime con una cerimonia nel capannone sotto la prima pila (numero 9) del nuovo viadotto. Alla commemorazione, con la messa celebrata dal cardinale Angelo Bagnasco, hanno partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Presente anche una delegazione di ...

"Genova avrà il nuovo ponte entro aprile" - l'annuncio di Bucci a un anno dal crollo del Morandi : Genova avrà un nuovo ponte entro aprile 2020. Lo ha annunciato il sindaco e commissario alla ricostruzione Marco Bucci nel giorno del primo anniversario del crollo del ponte Morandi che, il 14 agosto 2018, portò alla morte di 43 persone. “Genova si merita una infrastruttura di primo livello ed è quello che stiamo facendo. La città è unita e sta collaborando. Ho fiducia che andrà avanti ...

Genova - un anno dopo. Letti i nomi delle vittime del crollo del ponte Morandi : È iniziata con la lettura dei nomi delle 43 vittime la cerimonia di commemorazione, a un anno dal crollo del ponte Morandi di Genova. Il presidente Mattarella è stato accolto dagli applausi al suo arrivo al capannone davanti al pilone 9 del ponte di Genova.La messa in ricordo è celebrata dal cardinale Bagnasco

Ponte Morandi - Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo : Genova ricorda le sue vittime a un anno dal crollo del Ponte Morandi dove morirono 43 persone. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato nel capannone sotto la nuova pila 9...

Genova - oggi ricorre un anno dal crollo del Ponte Morandi : alle 11 : 36 minuto di silenzio : Genova è pronta per commemorare le 43 vittime del Ponte Morandi, il viadotto sul torrente Polcevera che crollò improvvisamente il 14 agosto scorso. Come si ricorderà, il collasso del Ponte causò la morte di 43 persone, tra cui anche dei bambini. oggi per il capoluogo ligure, e per tutto il nostro Paese, è il giorno del ricordo. Questa mattina si terrà infatti una cerimonia di commemorazione proprio sotto la nuova pila 9 del viadotto, che ...

Genova - un anno dopo il crollo del Ponte Morandi la protesta dei familiari : Molti familiari hanno annunciato che non parteciperanno alla commemorazione istituzionale. A 365 giorni dal crollo del Ponte...

Genova un anno dopo - la città si ferma nel ricordo dei 43 morti del Ponte Morandi : alle 11.36 un minuto di silenzio : È passato un anno da quando il Ponte Morandi si è spezzato, uccidendo 43 persone, commuovendo il Paese e il mondo e ferendo Genova. La città ha reagito, si è adeguata alle...

Ponte Morandi un anno dopo : cosa resta del disastro di Genova del 14 agosto 2018 : Ponte Morandi, un anno dopo: erano le 11.36 del 14 agosto 2018 quando uno dei piloni del viadotto Polcevera di Genova collassa su se stesso provocando la morte di 43 persone, tra cui 3 bambini. A 365 giorni di distanza, si continua a indagare sulle cause e la dinamica del disastro che ha cambiato la storia della città ligure e dell'Italia, con video, perizie e studi di esperti.Continua a leggere

Un anno fa il crollo di Ponte Morandi : Genova si ferma per le commemorazioni [GALLERY] : Genova si ferma nel primo anniversario del crollo del Ponte Morandi. La cerimonia si svolgerà davanti alla futura pila 9 del nuovo Ponte, non ancora completata. Verranno installati anche due maxischermi in via 30 giugno. Alle 10 si terrà la messa celebrata dall’arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei Angelo Bagnasco. Seguirà la cerimonia istituzionale: prevista la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ...

Genova - Ponte Morandi : 1000 persone seguite da psicologi in un anno : Ad un anno dal crollo del Ponte Morandi, per i genovesi “la ferita è ancora aperta, alcune situazione si stanno riassorbendo ma sono ancora molte le persone seguite che vivono la ‘sindrome del sopravvissuto’. Possiamo stimare che in un anno sono stati assistite 1000 persone tra adulti e bambini“. Lo afferma all’Adnkronos Salute Lisa Cacia, presidente dell’Ordine degli psicologi della Liguria e psicologa ...

Genova - un anno dal crollo del ponte Morandi : la programmazione speciale in tv : Genova un anno dopo. Anche la televisione si accoda al ricordo della tragedia che è stata il crollo del ponte Morandi, la struttura che collegava due capi opposti di Genova, occorsa il 14 agosto 2018 alle 11.36 e in cui hanno trovato la morte 43 persone. La Rai comincerà la sua programmazione dedicata alla memoria del ponte già il 13 agosto sera perché, dalle 20.00 in poi, su Rainews24 va in onda lo speciale Genova anno uno, condotto da Emanuela ...

Genova a un anno dal Morandi : vogliamo solo normalità : A quasi 12 mesi dal collasso del viadotto Polcevera, la città resta spezzata a metà fra Ponente e Levante. I sentimenti si contrastano:?dall’ottimismo per i progressi all’irritazione per una viabilità ancora congestionata e la paura di restare isolati. La richiesta? Tornare alla normalità, più o meno

I periti del gip di Genova hanno attribuito il crollo del Ponte Morandi a difetti strutturali e assenza di manutenzione : I tre periti incaricati dalla procura di Genova di esaminare le cause del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, hanno consegnato il loro rapporto ai magistrati. Secondo quanto trapelato ai giornali, i periti hanno attribuito il crollo