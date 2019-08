Franca Valeri | la donna perfetta

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Il tipo che mi piace ama un’altra. Non ho speranze perché è unaintelligentissima, spiritosissima, affascinantissima. È una delle poche donne al mondo che tollerano i tradimenti e non rompono le scatole agli uomini. È coltissima ma cerca di non farlo notare: insomma, è. Milanese, ha fatto il classico al Parini ed è pure antifa: dice che il giorno più bello della sua vita è stato il 25 aprile del 1945, quando ha visto le camionette dei tedeschi andarsene da Milano. È unasaggia: se le chiedi se il fascismo può tornare dice che «i fascistelli che oggi vede in televisione non faranno la storia e non le fanno paura». Lei si chiamaMaria Norsa. Ha cominciato a far teatro da ragazzina, scrivendo da sola i suoi testi comici. L’ingegner Norsa, suo padre, all’inizio non era convinto di quella carriera e la spinse a cercarsi un cognome d’arte. Lei scelsein ...

zitella_anna : Sordi avido seviziatore di vecchiette,Peppino De Filippo vigile sull’orlo di una crisi di nervi tormentato dalla mo… - Alex_B_Raco : RT @mariasolet: Franca Valeri: 'Nel ricordo la mente si rigenera e ci dimostra che siamo vivi' - - ANTHILIA64 : RT @pinostra: Tanti auguri Franca Valeri! Lunedì 12 agosto a Trevignano Romano all’Arena Palma -