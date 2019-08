Volley | Gianlorenzo Blengini | “Abbiamo fatto la differenza a livello mentale | Europeo e

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Andremo alle Olimpiadi puntando al podio - ma le squadre da battere saranno tante” : La Nazionale Italiana di Volley maschile si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 grazie alla netta vittoria ottenuta ieri sera a Bari contro la Serbia. Gli azzurri hanno ottenuto il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi con una grande prestazione, iniziando così il cammino verso la conquista della settima medaglia olimpica della storia. In tal senso il CT Gianlorenzo Blengini guarda avanti e fissa in modo chiaro l’obiettivo: “Credo ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Camerun 3-0. Gianlorenzo Blengini : “Il livello si alzerà e servirà dare di più” : Questa sera l’Italia ha battuto a Bari il Camerun con un netto 3-0 nel torneo Preolimpico di Volley maschile, che assegna alla vincitrice il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A fine gara il CT Gianlorenzo Blengini e gli azzurri Osmany Juantorena e Simone Giannelli hanno parlato al sito federale analizzando la gara disputata e quelle che attendono la selezione italiana. Gianlorenzo Blengini: “Siamo perfettamente consapevoli che per ...

Volley : l’Italia di Gianlorenzo Blengini si raduna a Civitanova Marche in vista del torneo di qualificazione olimpica : E’ tempo di raduno per la Nazionale azzurra di Volley maschile di Gianlorenzo Blengini. Gli azzurri si ritroveranno questa sera a Civitanova Marche per preparare l’importante torneo di qualificazione olimpica previsto a Bari dal 9 all’11 agosto, che vedrà la compagine tricolore affrontare Serbia, Australia e Camerun. Appare chiaro che per staccare il biglietto per il Sol Levante, servirà battere la Serbia, avversario assai ...