Pensioni anticipate e Quota 100 | pratiche in ritardo nella scuola

Pensioni anticipate - Di Maio su Q100 : 'Una crisi di governo ora è assurda' : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro del dibattito politico e si prospettano come temi chiave nel confronto istituzionale (ed in quello indiretto con i cittadini) per la discussione sulla caduta del governo. A conferma di ciò ci sono le numerose prese di posizione emerse nelle ultime ore tra le due differenti aree del governo uscente, nonché con le forze di minoranza. In tal senso può essere letto anche un ...

Pensioni anticipate : Quota 100 e proroga opzione donna a confronto con crisi del Governo : Nella serata di ieri si è aperta ufficialmente la crisi di Governo, con la prospettiva di nuove elezioni nel prossimo autunno. Un evento che non scombina solamente le carte dell'attuale assetto politico, ma che potrebbe avere un impatto anche sulle politiche di riforma del settore previdenziale e sulle proposte avanzate dall'esecutivo negli scorsi mesi. Pensioni flessibili e Quota 100: cosa cambia con la crisi di Governo Resta implicito che ...

Pensioni anticipate - quota 100 : riscatto laurea - costo dimezzato solo per studi post 1995 : riscatto della laurea a costo agevolato ai fini dei requisiti per le Pensioni anticipate, di vecchiaia e uscita a quota 100 a tutte le eta, ma non per tutti i corsi di studio. Lo precisa nuovamente l'Inps nella recente circolare numero 106 del 2019, specificando che potranno riscattare gli anni di studio per maturare i requisiti di uscita delle Pensioni sia i lavoratori iscritti alla gestione previdenziale prima del 31 dicembre 1995 che agli ...

Pensioni - Quota 100 - con il piano di uscite anticipate si rischia di paralizzare la PA : Resta ancora una discussione aperta quella inerente al meccanismo della Quota 100, che permette l'uscita anticipata a migliaia di lavoratori della Pubblica Amministrazione. Si registra infatti un grande malcontento per il rischio che, in diversi uffici pubblici, possa crearsi carenza di personale, penalizzando così i servizi per i cittadini. Quota 100 rischia di svuotare gli uffici Come ormai noto, il sistema della Quota 100 permette il ...

Pensioni anticipate - quota 100 e vecchiaia : nati 1952-1959 - uscita entro 67 anni e 7 mesi : A quale età si potrà andare in pensione con la quota 100, le Pensioni anticipate della riforma Fornero e la vecchiaia? Il calcolo dell'età di uscita è stato fatto in questi giorni dall'Istituto Progetica per il Corriere della Sera considerando le tre misure di pensione prendendo in considerazione i lavoratori nati tra il 1952 ed il 1959, uomini e donne, a seconda dell'età di inizio del primo lavoro. Dallo studio emerge che l'età massima di ...

Pensioni anticipate e opzione donna - Armiliato (CODS) : 'Importo mensile medio a 900 euro' : Nel Comitato opzione donna Social si torna a fare il punto della situazione in merito all'opzione di quiescenza anticipata ed alla relativa penalizzazione applicata sul futuro assegno. La fondatrice Orietta Armiliato ha infatti ripreso gli ultimi dati resi disponibili in merito a tale tipologia di assegni, evidenziando che con l'opzione donna "la media nazionale allo scorso giugno rileva un importo mensile pari a 900,00 euro". È l'effetto del ...

Pensioni anticipate a 62 anni - uscita scivolo : niente cumulo contributi come per quota 100 : Si attendono chiarimenti sullo scivolo delle Pensioni previsto nel "contratto di espansione" soprattutto per quanto concerne l'utilizzo del cumulo contributivo, già utilizzato per le Pensioni anticipate della riforma Fornero o per la quota 100, al fine di favorire l'uscita con la pensione anticipata già a partire dai 62 anni di età oppure con 37 anni e dieci mesi di versamenti. La misura prevista dal Decreto legge numero 34/2019, poi convertito ...

Riforma Pensioni : Q100 in prevalenza maschile - calano le uscite anticipate : Ammontano a circa 240 mila il numero delle domande presentate al fine di beneficiare dell'agognato pensionamento con Quota 100, Opzione Donna e uscita anticipata. Solo circa 155 mila istanze sono state prodotte da tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti per la famigerata Quota 100, ovvero, 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di versamenti contributivi. Circa 72 mila istanze per i pre-pensionamenti Stando a quanto riporta il ...

Pensioni anticipate : tra quota 100 e OD inoltrate già 240mila pratiche : Superata ampiamente la metà dell'anno diventa possibile fare il punto della situazione in merito alle richieste di uscita flessibile da parte dei lavoratori. In questo senso, il 2019 si presenta certamente come un anno ricco di spunti di riflessione, vista l'introduzione delle Pensioni anticipate tramite quota 100 (disponibili a partire dai 62 anni di età e con almeno 38 anni di versamenti) e la contestuale proroga dell'opzione donna. ...

Pensioni anticipate e Legge di Bilancio 2020 : dubbi sulla proroga dell'APE sociale : L'APE sociale resta una delle misure che negli ultimi anni ha aiutato molti lavoratori in stato di disagio ad accedere alla pensione al di là dei requisiti di Legge previsti in via ordinaria per l'uscita di vecchiaia o per l'assegno di anzianità sulla base della Riforma Fornero. L'opzione consente infatti di ottenere la quiescenza a partire dai 63 anni di età e con almeno 30 - 36 anni di contribuzione, a seconda della peculiare tutela ...

Pensioni anticipate e LdB2020 : probabile proroga OD e slittamento della quota 41 : La discussione riguardante la riforma delle Pensioni si prepara ad entrare nel vivo, man mano che si avvicina l'avvio dei lavori di preparazione riguardanti la prossima Manovra. A settembre dovranno infatti concretizzarsi le prime bozze della legge di bilancio 2020, all'interno delle quali saranno impostati anche gli interventi di flessibilizzazione sul comparto previdenziale promessi in questi mesi. È in questo senso che, attraverso le ultime ...

Pensioni anticipate e Quota 100 : il 1° agosto usciranno 6.235 statali : Mancano ormai pochi giorni all'arrivo del mese di agosto e con l'occasione si concretizzerà finalmente il primo assegno per migliaia di lavoratori pubblici che hanno fatto richiesta di fruizione della nuova Quota 100. Il meccanismo di accesso anticipato alla pensione prevede infatti per gli statali la maturazione di una finestra semestrale per poter beneficiare dell'assegno pubblico, oltre al conseguimento degli altri requisiti di legge (almeno ...

Pensioni anticipate : con la quota100 triplicate le uscite nei primi sei mesi dell'anno : Arrivano importanti aggiornamenti in merito ai dati sui pensionamenti anticipati in Italia nel primo semestre del 2019. Le statistiche dell'Istituto pubblico di previdenza mettono infatti in evidenza il forte trend registratosi a livello di pratiche inoltrate da parte dei lavoratori, con i flussi di richieste che risultano addirittura triplicati rispetto all'anno precedente. Se si prendono infatti come riferimento i dati del settore privato (non ...

Pensioni - effetto «quota 100» : triplicano le uscite anticipate : Le Pensioni liquidate dall’Inps nei primi sei mesi dell’anno registrano un vero e proprio boom degli assegni anticipati. Escludendo il settore pubblico, per il quale la prima...