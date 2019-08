La data di uscita di The Last of Us II verrà annunciata da uno State of Play a novembre?

«The Crown 3» - che ha (finalmente) una data di uscita : The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2The Crown 2Sua Maestà torna finalmente a corte o, per meglio dire, su Netflix. Secondo quanto fa sapere Entertainment Weekly la terza stagione di The Crown, la popolare serie tv dedicata alla regina Elisabetta II d’Inghilterra, sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 17 novembre. I nuovi episodi, com’è noto, si ...

Knights and Bikes : l'action adventure ispirato a Secret of Mana e a I Goonies ha una data di uscita : L'incantevole Knights and Bikes ha finalmente una data di uscita. Le versioni Steam e PlayStation 4 del gioco arriveranno martedì 27 agosto.Se non avere familiarità, Knights and Bikes è un action adventure indie ambientato sull'isola britannica di Penfurzy negli anni '80. Il titolo è una creazione dello sviluppatore Foam Sword, uno studio formato da ex dipendenti di Media Molecule.Knights and Bikes è una storia dipinta a mano che vede ...

Mindhunter 2 - anticipazioni - trama - cast e data di uscita : Mindhunter 2, il regalo dell’estate di Netflix. Immagini, una data, anticipazioni della trama: si delinea la nuova stagione della serie che nel 2017 ha convinto tutti fan e critici basata sul libro Mind Hunter inside Fbi’s Elite serial crime unit di Mark Olshaker e John E. Douglas. Mindhunter si era guadagnato il rinnovo quando la prima stagione non era ancora stata messa a disposizione da Neflix, ora il colosso dello streaming ha ...

Indivisible : data di uscita annunciata : 505 Games e lo studio di sviluppo Lab Zero Games annunciano che Indivisible, il platform action-RPG dalla meravigliosa grafica disegnata a mano, sarà pubblicato il prossimo 8 ottobre in formato digitale e l’11 ottobre in formato fisico. È già possibile prenotare in formato digitale la versione PC su Steam, e tutti coloro che lo faranno con anticipo riceveranno degli oggetti bonus esclusivi, ...

Trine 4 : The Nightmare Prince ha una data di uscita - pubblicato un nuovo trailer : Attraverso un comunicato stampa, i maestri del fantasy Frozenbyte e l'editore Modus Games hanno oggi annunciato la data di pubblicazione per l'atteso Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection.Assieme all'annuncio, è stato pubblicato un meraviglioso trailer di gioco per Trine 4. Trine 4 e Trine: Ultimate Collection arriveranno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC l'8 ottobre al prezzo rispettivamente di 29,99€ ...

Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus : prezzo - caratteristiche e data di uscita : Samsung ha svelato a New York i suoi nuovi Samsung Galaxy Note 10, la gamma di smartphone premium pensati per i professionisti e contraddistinti dalla presenza della S-Pen, il pennino in dotazione. D'altronde, se la linea Galaxy S rappresenta i modelli più venduti dell'azienda, i Galaxy Note sono pensati per la nicchia di appassionati Samsung che vogliono funzionalità all'avanguardia e lo stilo che li aiuti ad esprimere ...

Children of Morta si mostra in un nuovo trailer - annunciata la data di uscita : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 11 bit studios e lo studio di sviluppo Dead Mage sono entusiasti di annunciare che l'attesissimo roguelike Children of Morta arriverà su PC il 3 settembre, mentre le versioni del gioco per Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4 saranno disponibili a partire dal 15 ottobre. Per l'occasione è stato pubblicato inoltre un nuovissimo trailer.Children of Morta è la storia di una terra lontana, che però ...

Decay of Logos ha una data di uscita ed è un action RPG che si ispira a Dark Souls - Zelda e Shadow of the Colossus : Assolutamente a sorpresa arriva l'annuncio delle date di uscita di un action RPG davvero molto interessante che si ispira a grandi opere videoludiche e non solo. Decay of Logos sbarcherà su PC, PS4, Xbox One e Switch entro la fine del mese di agosto e in particolare il 27 agosto sulla console Sony, il 29 agosto su Switch e il 30 agosto su PC e Xbox One.Ci troviamo di fronte a un progetto che a livello di gameplay si ispira a Dark Souls e The ...

Grandia HD Collection per Nintendo Switch ha una data di uscita : Grandia HD Collection, che include il primo e il secondo gioco della serie, ha ricevuto una data di uscita per Nintendo Switch.Il publisher GungHo Online Entertainment America ha dichiarato che la Collection debutterà sull'eShop il prossimo 16 agosto.Annunciato la scorsa estate, Grandia HD Collection vede entrambi i giochi sottoposti a una serie di miglioramenti visivi a "UI, sprite e texture art", oltre a miglioramenti per i filmati e il ...

Chiara Ferragni Unposted : data di uscita e locandina del docufilm : Chiara Ferragni Unposted, data d’uscita del docu-film dedicato alla celebre influencer Finalmente ci siamo. Già da qualche anno il mondo era venuto a conoscenza che Chiara Ferragni avrebbe regalato ai suoi follower e a coloro che tanto la amano un film dedicato alla sua vita. O meglio, un docu – film dove la famosissima influencer […] L'articolo Chiara Ferragni Unposted: data di uscita e locandina del docufilm proviene da ...

ELITE – teaser e data di uscita della seconda stagione : Netflix annuncia che la seconda stagione della serie originale ELITE sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 6 settembre 2019. Qui di seguito trovate le prime immagini con il teaser ufficiale. Sinossi: Un nuovo anno scolastico è iniziato a Las Encinas, vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile: i segreti sono un peso quasi ...

Il wrestling di WWE 2K20 ha una data di uscita su PS4 - Xbox One e PC : tutte le novità ufficiali : Finalmente ci siamo, WWE 2K20 ha una data di uscita ufficiale dopo aver solleticato i palati degli amanti del wrestling virtuale con il primo annuncio. Il publisher 2K Games ha infatti svelato che la simulazione sportiva sarà disponibile sugli scaffali di tutto il mondo a partire dal 22 ottobre 2019, nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One - per altro con pieno supporto a Xbox One X e PlayStation 4 Pro. Grazie al trailer visibile poco più ...

WWE 2K20 : annunciata la data di uscita e svelate le star di copertina : 2K ha annunciato oggi che la Raw Women's Champion in carica Becky Lynch e la Superstar WWE Roman Reigns saranno le due Superstar di copertina di WWE 2K20, il titolo più recente della storica serie di videogiochi sul mondo della WWE. Lynch e Reigns saranno i volti della campagna pubblicitaria globale per l'uscita di WWE 2K20 con il motto "Step Inside" ("Sali sul ring"): un invito per tutti i giocatori a entrare nel mondo della WWE per affrontare ...

Svelati temi e data d’uscita di The L Word : Generation Q - nuovi indizi sul “ritratto rinnovato della comunità queer” : The L Word: Generation Q ha finalmente una data d'uscita. Il sequel della serie cult sulla comunità lesbica di Los Angeles tornerà su Showtime l'8 dicembre con otto nuovi episodi. I produttori e alcuni membri del cast hanno partecipato ieri a un evento stampa organizzato dalla Television Critics' Association, durante il quale sono stati discussi svariati dettagli sul passato e il futuro della serie creata da Ilene Chaiken e ora in mano a ...