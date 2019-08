F1 | mercato 2020 | tutte le trattative e gli affari già conclusi Luca Ghiotto sogna la

Fonte : oasport

(Di martedì 13 agosto 2019) Tempo di vacanze in generale, visto che ormai ci troviamo ormai a Ferragosto, ed anche per la Formula Uno. La massima categoria del motorsport ha salutato l’azione con l’ennesimo successo di Lewis Hamilton che, ormai, ha già in tasca il suo sesto titolo iridato della carriera. Tutto è tranquillo, dunque, sul fronte della classifica generale e ci attende un finale di stagione nel quale l’inglese andrà a ritoccare ulteriormente i suoi record. Per agitare un po’ le acque in questo mese d’agosto c’ha pensato Toto Wolff. Il team principal della Mercedes, infatti, nel post-gara di Budapest ha annunciato che proprio in questi giorni deciderà se confermare Valtteri Bottas (il cui contratto è in scadenza a fine 2019) o inserire Esteban Ocon (attuale terzo pilota del team di Brackley) dopo un anno di stop. Chi, dunque, farà coppia con Lewis Hamilton nel ...

TuttoMercatoWeb : Inter, colpo di mercato per il 2020: accordo per Darmian a costo zero - Sport_Mediaset : #Inter, la sfida alla #Juve è appena iniziata: obiettivo #Chiesa per il 2020. > - Andrea74200668 : RT @LaJuvehaRonaldo: Juventus beffata ?????? L’Inter potrebbe aver messo a segno il primo colpo del mercato 2020. Marotta-Ausilio avrebbero c… -