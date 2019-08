Espulso dall' Italia un tunisino radicalizzato che inneggiava l' isis

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Undi 26 anni, sospettato di tenere contatti con militanti dell', è statocon decreto del Questore di Imperia. In carcere a Ragusa aveva mostrato sostegno a un terrorista islamicol’e, in carcere a Ragusa, aveva mostrato sostegno nei confronti di un terrorista islamico, tanto da essere sospettato di tenere contatti con militanti dell’ala radicale dell’Islam. Lui è undi 26 anni, L.M., che è statocon decreto del Questore di Imperia. Numerosi i precedenti a suo carico, con reati che vanno dal traffico di stupefacenti, alla ricettazione, al possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. E poi: violazione della normativa in materia di immigrazione, evasione, furto aggravato e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Tutti episodi commessi tra Calabria, Liguria, ...

