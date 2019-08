Chiunque vinca la console war di domani | Microsoft avrà un profitto - articolo

Fonte : eurogamer

(Di martedì 13 agosto 2019) Quando nelle news sentite parlare dei "colossi della tecnologia", probabilmente c'è una cerchia ristretta di compagnie che vi saltano in mente. Forse il "FAANGs" , ovvero Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google. E forse aggiungereste a questa lista i giganti cinesi come Tencent o la giapponese Softabank e, perché no, anche Tesla. C'è un colosso, comunque, che è più grande di tutti questi che abbiamo citato, e che raramente viene messo alla loro stregua. Nel mondo c'è solo una compagnia dal valore superiore al trilione di dollari al momento, e non è né Amazon né Apple (anche se entrambe vi si avvicinano). Al momento della stesura di questo, l'unica compagnia valutata oltre un trilione di dollari ($1.076 trilioni, ovvero 1.076.000.000.000 dollari) è solo.Questa stima ha recentemente ricevuto un piccolo boost dopo un grandioso report sulle entrate. Quasi ogni settore ...

