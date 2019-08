Salvini | Proporrò un patto a Berlusconi e Meloni

Fonte : blogo

(Di lunedì 12 agosto 2019) Matteoci ha ripensato. O meglio, ha fatto bene i conti e si è reso conto che i proclami dei giorni scorsi erano eccessivi anche per lui. La Lega non correrà da sola non appena si tornerà alle urne - come annunciato in pompa magna durante il comizio a Pescara la settimana scorsa - ma lo farà insieme a Silvioe Giorgia.La conferma è arrivata dallo stesso leader della Lega in un'intervista concessa al quotidiano Il Giornale:Nelle prossime ore vedròe laalla luce del sole. Gliun, l'Italia del sì contro l'Italia del no.Matteosta facendo i conti e pur sapendo che, sondaggi alla mano, il centrodestra unito avrebbe i numeri per un esecutivo in grado di reggersi da solo, apre anche ad altri: "Io non escludo nessuno. Questo non è il momento di escludere ma di includere il più possibile".La leader di Fratelli d'Italia ...

