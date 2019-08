Salvini-Berlusconi | vertice per l’accordo | gli azzurri chiedono garanzie sugli eletti

Le condizioni di Berlusconi e Salvini per ricostruire il centrodestra : Se l'esito della crisi è ancora incerto, un dato appare come acquisito: la "resurrezione" politica di Silvio Berlusconi. C'è molta attesa, infatti, per l'incontro che il Cavaliere dovrà avere a Palazzo Grazioli nelle prossime ore con Matteo Salvini, che ieri si e' affrettato, preso atto del decorso complicato della situazione, a far sapere di voler riannodare i fili del rapporto con Forza Italia. Alle ultime consultazioni al Quirinale, ...

La Lega è "pronta a tutto". Fissato l'incontro tra Salvini e Berlusconi : "Siamo pronti a tutto". Dopo la riunione, durata un'ora, dei parlamentari leghisti all'Hotel Palatino, Matteo Salvini replica così a Di Maio che lo aveva sfidato a ritirare i ministri del Carroccio prima di votare la sfiducia contro Giuseppe Conte. "Mi affido alla saggezza del presidente della Repubblica, è evidente che non c'è un'altra maggioranza", dice Salvini. Il mondo "del lavoro, dei sindaci, dell'Italia che produce chiede di ...

RETROSCENA/ Il "ricatto' di Berlusconi a Salvini su sfiducia a Conte - governo e urne : Berlusconi sta negoziando con Salvini sulla crisi di governo. Sui numeri in Senato e perfino sul Russiagate. Per rientrare in partita

Silvio Berlusconi - ultimatum a Salvini : a cosa è disposto a rinunciare pur di salire al governo : Matteo Renzi non è riuscito a far ingolosire il Cav su un possibile governo M5s-Pd-Fi. E così Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono riavvicinati e avrebbero già siglato una sorta di pre-accordo per correre uniti alle prossime elezioni. Un'intesa che si basa su tre importanti punti. In primis -

Alfonso Bonafede sputa su Matteo Salvini : "Una menzogna - ha tradito per poltrone e Berlusconi" : "Credo che la menzogna dei no sia evidente agli occhi di tutti". Alfonso Bonafede, arrivando all'assemblea del M5s, alza la temperatura dello scontro (ormai guerra aperta, con crisi di governo conclamata) con Matteo Salvini e la Lega. "I no - spiega il ministro della Giustizia - erano quelli che non

Salvini : "Pronto a proporre un patto a Meloni e Berlusconi | Centrodestra va superato" : "Le vecchie classificazioni non mi appassionano - spiega il leader della Lega in un'intervista a "Il Giornale" -. Mettiamola così, oltre il vecchio Centrodestra"

Matteo Salvini cerca l'alleanza con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : La crisi di governo è quasi ufficializzata in Parlamento, e ormai tutte le forze politiche italiane, sia di destra che di sinistra, stanno pensando alle prossime elezioni politiche. Le stesse, se il governo dovesse cadere in questi giorni, si potrebbero tenere entro la fine del prossimo mese di ottobre, ma tutto è da vedere. Intanto oggi si riuniranno i capigruppo della Camera per vedere il da farsi, nell'attesa che venga formalizzata la mozione ...

M5S contro Salvini : 'Inciucia con Berlusconi per tenere in piedi vecchio sistema' : Dato ormai per certo che l'attuale governo non ha un futuro, questo è il momento in cui Lega e Movimento Cinque Stelle iniziano a togliersi reciprocamente sassolini dalla scarpa. Un'evoluzione che certifica, qualora ve ne fosse bisogno, che il rapporto non si è mai spogliato delle ruggini dettate da una profonda eterogeneità di due partiti che, per oltre un anno, hanno provato a far leva su un contratto che teneva in piedi degli equilibri molto ...

Crisi di governo : Salvini teme l'isolamento : 'Proporrò patto a Berlusconi e Meloni' : Matteo Salvini vuole ritornare alle urne. E, ora che ha innescato la Crisi, per raggiungere il suo obiettivo, è pronto a dimettersi da ministro e a trovare un accordo di coalizione con Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il leader della Lega, in questo momento delicato, sembra temere l'isolamento e intervistato da Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale ha dichiarato: "Vedrò Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni e gli proporrò un patto". ...

Crisi di governo - Salvini : «Via i ministri». E chiama Berlusconi : ROMA Matteo Salvini ha innescato l'arma finale per accelerare la Crisi. Il capo della Lega ha detto e ripetuto che deve essere discussa «prima di Ferragosto» la mozione di sfiducia...

Crisi di governo - asse M5s-Pd? Salvini col centrodestra/ "Vedrò Berlusconi e Meloni" : Crisi di governo, Renzi apre a M5s: asse col Pd? Salvini apre al centrodestra e annuncia: "Vedrò Berlusconi e Meloni". Le ultime notizie.

Salvini : "Proporrò un patto a Berlusconi e Meloni" : Matteo Salvini ci ha ripensato. O meglio, ha fatto bene i conti e si è reso conto che i proclami dei giorni scorsi erano eccessivi anche per lui. La Lega non correrà da sola non appena si tornerà alle urne - come annunciato in pompa magna durante il comizio a Pescara la settimana scorsa - ma lo farà insieme a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.La conferma è arrivata dallo stesso leader della Lega in un'intervista concessa al quotidiano Il ...

Matteo Salvini di nuovo con Silvio Berlusconi : “Alle elezioni con FI e Giorgia Meloni” : Il leader della Lega spiega il suo piano in caso di ritorno alle urne: "Proporrò a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni un patto alla luce del sole, l'Italia del sì contro l'Italia del no". Il centrodestra, dunque, punta a presentarsi unito alle prossime elezioni e ad accelerare la crisi di governo.

Crisi di Governo - Salvini ufficializza il ritorno da Berlusconi : “Gli proporrò patto per l’Italia del sì. Non escludo anche qualche grillino” : Al quinto giorno della Crisi di Governo Matteo Salvini getta la maschera: la Lega non correrà da sola ma torna tra le braccia di Silvio Berlusconi e del centrodestra. “Gli proporrò un patto – annuncia Salvini intervistato da il Giornale – l’Italia del sì contro l’Italia del no”. Un’alleanza contro dentro tutti, da Giorgia Meloni alle “nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori”, ma ...