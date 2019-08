Ora Telegram ti permette di mandare messaggi “silenziosi”

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) (Foto:) A dimostrazione che gli sviluppatori disono spesso qualche passo avanti rispetto alla concorrenza, arriva il nuovo aggiornamento del popolare servizio distica istantanea, che porta in dote una chicca davvero notevole: isilenziosi. La novità si potrebbe definire come un atto di gentilezza da parte del mittente. Già, perché se a una prima lettura si potrebbe confondere ilo silenzioso come un’impostazione in entrata, in realtà riguarda lastica in uscita verso uno specifico utente. Spieghiamo meglio: è piena notte, ci si sveglia all’improvviso con un’idea geniale per risolvere un problema emerso sul lavoro. Non c’è tempo di aspettare: meglioilo subito così sarà letto al risveglio dai colleghi, senza però svegliarli; oppure si vuole inviare un in bocca al lupo a qualcuno di speciale, ...

