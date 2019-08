Lecce | ragazzo travolto da un treno a Maglie | è vivo ma ha perso una mano

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) La notte di San Lorenzo ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel Salento, dove sabato sera 10 agosto, intorno alle ore 21:30, un giovane di 22 anni è statoall'improvviso da undelle Ferrovie Sud - Est a. Il convoglio era partito da, comune capoluogo di provincia, intorno alle ore 20:50, e doveva arrivare a Gagliano del Capo alle 22:22. secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online,Prima, il macchinista si è accorto che c'era una sagoma sui binari, ma purtroppo, nonostante la bassa velocità del, non è riuscito ad evitare l'impatto. Ilè stato immediatamente soccorso dal 118 e portato all'ospedale "Vito Fazzi" del comune capoluogo, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata. Ilnon è in pericolo di vita ma haunaseduto sui binari Il macchinista delè stato sentito ...

