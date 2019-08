Fonte : retemeteoamatori

(Di lunedì 12 agosto 2019) A Partire dal 9 Agosto fin al 18 Agosto 2019 si terrà a Sandi Cascina, in provincia di Pisa, la tradizionaledi San, detta anche dai vecchi, ladelle cipolle. Condizioni Meteo Previste Il tempo risulterà per il giorno 13 Agosto, parzialmente nuvoloso con possibilità di locali deboli addensamenti tra notte e mattino. Ventilazione fin moderata di Libeccio. Temperature con valori massimi superiori ai 30°C La Storia Dal Medioevo fino a metà del ‘900 ladi Sanè stata una pietra miliare per il mondo contadino. Infatti, questa ricorrenza era attesa per lo scambio e la vendita di animali, attrezzi agricoli e ortaggi. In particolare durante laveniva fissato il prezzo stagionale, valido a livello provinciale, delle cipolle. Il giorno principale è il 13 Agosto dove già dal primo mattino sono in mostra: ...

matteosalvinimi : Domani mattina vi aspetto a Nerviano (Milano), verso le 9.30. Chi di voi mi accompagna a visitare la fiera di San F… - matteosalvinimi : In diretta dalla fiera di San Fermo di Nerviano (Milano)! State con noi! ?? LIVE ?? - Noovyis : (Fiera di San Casciano) Playhitmusic - -