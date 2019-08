Dramma per Domenico Pozzovivo | investito da un' auto | fratture multiple

Giorgia Meloni annuncia l'adesione a Fratelli d'Italia di Cavedagna : altro Dramma per Berlusconi : annunciato, previsto. Ma non per questo meno doloroso, almeno per Silvio Berlusconi. Stefano Cavedagna, ex presidente dei giovani di Forza Italia, pochi giorni dopo aver formalizzato il suo addio al partito del Cavaliere, aderisce ai Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. L'annuncio ufficiale viene da

“Mi resta solo la sofferenza”. Il Dramma personale di Massimo Boldi : “Preso in giro” : Sempre sorridente, sempre con la battuta pronta, eppure Massimo Boldi sta vivendo una dramma. Dopo la fine della storia con Leonarda De Nardis, beccata con un amico in comune dopo 10 anni di relazione, niente è stato più come prima: “Sono solo e spero di incontrare la donna giusta”. La fine del rapporto è stata dura (“È stato un rapporto tribolato, io pensavo di far bene scegliendo una donna molto più giovane di me… Non è stato così e ...

“Ora basta!”. Per Elena Santarelli è troppo : c’è di mezzo il Dramma del figlio Giacomo : Elena Santarelli stavolta alza la voce. La bionda showgirl non ci sta più e ha deciso prendere una posizione netta. Per il futuro, sono tutti avvisati. Il nodo gordiano è tutto negli attacchi l’ex modella riceve quasi quotidianamente per la sua condizione fisica. Durante le ultime settimane infatti, Elena Santarelli ha postato delle fotografie dove appare in costume sfoggiando un fisico più che perfetto, tonico e muscoloso al punto giusto. Ma, ...

Perugia - il Dramma di Riccardo - 14enne morto durante un campo estivo : mistero sulle cause : Riccardo, 14enne romano in vacanza con il campo estivo a Lidarno (antica frazione di Perugia) è morto nella notte tra mercoledì e giovedì. Il ragazzino, già il giorno prima, aveva detto di non sentirsi troppo bene. Ancora un mistero le cause del decesso. La Procura, ha già aperto un fascicolo e nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia che chiarirà cosa è accaduto. Vacanza in agriturismo Sarebbe dovuta essere una vacanza in mezzo alla natura, ...

L’interprete del personaggio ucciso in Veronica Mars 4 sull’addio alla serie e “la fine del Dramma adolescenziale” : Il debutto di Veronica Mars 4 in streaming su Hulu è stato accompagnato dalle polemiche per quel finale shock con una perdita umana molto importante tra i personaggi della serie originale. ATTENZIONE SPOILER! Il revival prodotto e distribuito da Hulu si conclude con un addio straziante, che certamente è destinato a dividere il pubblico, ma che il creatore Rob Thomas ha ritenuto essenziale per dare un impulso ad un'eventuale quinta ...

Ecco perché Puglia non deve morire : il Dramma della Xylella : Roberto Di Matteo videoIl dramma della XylellaSarebbe bastato eradicare 5mila piante attorno ai focolai infetti per eliminare il problema. Ma adesso è troppo tardi... Immaginate cosa accadrebbe se un batterio ammazzasse all’improvviso la principale industria di una regione lasciando tutti senza lavoro e creando il deserto al suo passaggio. È esattamente quel che è accaduto in Puglia dove la Xylella sta ammazzando una ad una tutte le ...

Uomini e Donne - il Dramma di Nilufar Addati : la donna che la perseguita e la terrificante menzogna su di lei : Vita dura sui social. Nel mirino questa volta ci finisce Nilufar Addati, ex protagonista di Uomini e Donne, il dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La brutta vicenda la racconta la diretta interessata su Instagram, dove spiega come da mesi qualcuno stia diffondendo cattiverie e brut

Dramma per Elena Santarelli : lo zio si suicida - il post su Instagram : Tragedia familiare per la conduttrice, lo zio Vittorio si è tolto la vita gettandosi dall'ottavo piano di un palazzo.

Le "Dolcissime" ciccione in perfetto equilibrio fra Dramma e commedia - : Paolo Giordano Il film di Francesco Ghiaccio affronta un tema attualissimo. Dalla dittatura del web alla scuola Paolo Giordano nostro inviato a Giffoni (Sa) Spesso alla commedia tocca la parte più difficile. Quella di far sorridere, ma anche pensare. E più il tema è riflessivo, più si ride, insomma è un paradosso. In Dolcissime, che ieri è stato presentato in anteprima al Giffoni Film Festival e che sarà nei cinema dall'1 agosto con ...

Il Dramma di Antonino : tutti in fila per donare il sangue - ma è morto : Non ce l'ha fatta il giovane di Caggiano per il quale si era scatenata una gara di solidarietà con la donazione del sangue 0 negativo. In due giorni oltre 30 persone erano arrivate...

Sharon Stone parla del suo Dramma con l'ictus : "Ho perso tutto - mi sono serviti 7 anni per riprendermi" : Sharon Stone, nel corso di un evento benefico per sensibilizzare sulla salute del cervello femminile, ha parlato dei retroscena del momento più brutto della sua vita: l’ictus che l’ha colpita nel 2001 e gli anni successivi all’attacco. “Tutti mi hanno trattato in modo scortese e brutale. Sia le mie colleghe sia il giudice che ha trattato il caso dell’affidamento di mio figlio”, racconta a ...

“Ho scoperto di avere un tumore”. Grande Fratello - il Dramma dell’ex concorrente : È diventato famoso dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, quella di Pietro Taricone, Marina La Rosa e Cristina Plevani. Dopo anni di silenzio ha raccontato, sul suo profilo Instagram, dove è seguito da più di 3000 persone il dramma che ha vissuto nell’ultimo periodo. Lorenzo Battistello, il cuoco originario di Vicenza, ha rischiato di morire a causa di un tumore maligno, che gli è stato tolto a novembre del 2018. E lo fa ...

Dramma Burdisso jr. : costretto a fermarsi per problemi cardiaci : Dramma per Guillermo Burdisso, il fratello minore di Nicolas ed ex calciatore della Roma, il difensore è stato fermato dopo le visite mediche di rito pima del trasferimento al San Lorenzo, secondo quanto riporta Ole’ al calciatore è stato riscontrato un problema cardiaco e la decisione è stato quello di fermarlo per 90 giorni. “E’ un momento molto difficile per me – le parole del giocatore – non ero certo ...

Uomini e donne - follia di Paolo Crivellin : cosa pubblica online - Dramma per Angela Caloisi : Paolo Crivellin e Angela Caloisi di Uomini e donne - il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - sono sempre scherzosi e goliardici. Ma forse stavolta Paolo ci ha preso gusto ed ha esagerato. Come scrive giustamente il sito Gossip e Tv, l'ha combinata grossa. È bastata una piccola disa