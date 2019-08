DALLA CINA Lao Xi | perché a Renzi e Conte non interessa battere Salvini?

Bari - è morta la 18enne investita DALLA vicina di casa mentre era in bici : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

Bari - è morta Giorgia - 18 anni : investita DALLA vicina di casa mentre tornava a casa in bici : Giorgia Soriano, 18 anni, è stata investita da una sua vicina di casa giovedì sera mentre tornava a casa in bicicletta, si sta verificando se la donna alla guida al momento dello scontro stesse usando il cellulare. La diciottenne è stata investita mentre era in sella alla sua bicicletta e stava rientrando a casa nel quartiere Santo Spirito di Bari; a sbalzarla a terra è stata un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. La giovane, ...

Bari - 18enne in bici investita DALLA vicina di casa : dichiarata la morte cerebrale : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

Bari - 18enne in bici investita DALLA vicina di casa : è morta dopo due giorni di agonia : L'incidente è avvenuto a Santo Spirito giovedì 8 agosto e le condizioni della ragazza erano apparse subito disperate. L'appello di una madre al sindaco: "Eviti altre tragedie: qui le auto sfrecciano"

CorSport : Per Callejon offerta multimilionaria DALLA Cina. Ma il Napoli lavora al rinnovo : Vanno avanti i colloqui per il rinnovo di Callejon dal 2020 al 2022. L’idea è di spalmare l’ingaggio e di questo il Napoli sta discutendo con il manager del calciatore, Quilon. Nonostante Callejon abbia 32 anni compiuti, il Napoli conosce bene il suo valore, dimostrato sul campo anche nell’ultima amichevole contro il Barcellona, se ce ne fosse stato ancora bisogno. E Ancelotti intende puntare ancora su di lui. Intanto, però, scrive il Corriere ...

Trade war - è mini fuga DALLA CINA Vietnam e Taiwan : chi ci guadagna : Tanti sconfitti, ma anche qualche vincitore. E non tra i colossi geopolitici globali. La Trade war tra Stati Uniti e Cina sta avendo effetti positivi su Taiwan e soprattutto Vietnam Segui su affaritaliani.it

Nuova scintilla per il ban Huawei DALLA guerra dei dazi di Trump contro Cina? : Del ban Huawei non si parlava da giorni, giustamente, per merito di una certa apertura maturata dal governo USA e in pratica da Trump in luglio, proprio nei confronti dell'azienda cinese. Eppure, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che non può certo passare sotto silenzio, anche in riferimento al già precario equilibrio tra paese asiatico e americano appunto. Come molti dei nostri lettori già sapranno, Trump ha deciso Nuovamente di ...

DALLA giacca “dignitosa” di Moro a Terracina al mojito e acquascooter di Salvini al Papeete : la politica è tornata all’ostentazione del corpo : Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’acquascooter della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo Moro, per esempio, andava sulla spiaggia di Terracina sempre in giacca, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva ...

Tragico bagno durante luna di miele - 22enne trascinato via DALLA corrente davanti alla moglie : Il 22enne Dalton Cottrell è stato trascinato via dalla corrente durante un bagno nelle acque dell'Oceano in Florida ed è morto davanti agli occhi atterriti della moglie e coetanea Cheyenne Hedrick. "Non avrei mai pensato che a 22 anni sarei stata una moglie e poi una vedova così in fretta" il messaggio di dolore della donna. Doveva essere la loro vacanza da sogno dopo il matrimonio appena celebrato ma la luna di miele si è conclusa tragicamente ...

Piogge monsoniche in India - disastro alluvioni nel Maharashtra : decine di animali trascinati via DALLA corrente [VIDEO] : Forti Piogge hanno causato alluvioni lampo nel distretto Thane del Maharashtra, dove centinaia di persone sono state salvate dopo essere rimaste bloccate in un treno e altrove, mentre il diluvio nella stagione monsonica ha prodotto 214 vittime negli stati di Assam e Bihar. Le Piogge si sono abbattute con violenza anche sul Rajasthan, dove 13 persone hanno perso la vita. Nel Maharashtra, tutti i 1050 passeggeri a bordo di un treno Mahalaxmi ...

Alluvione lampo in Cambogia - crolla un ponte e ingoia due motociclisti : trascinati DALLA corrente [FOTO e VIDEO SHOCK] : Ecco il terrificante momento in cui due motociclisti sono stati trascinati via dalla corrente dopo il crollo di un ponte a causa di un’Alluvione lampo in Cambogia. Kinak DaLi e Sok Vandy, soldati della prima Light Infantry Division, stavano attraversando il ponte fatto di tronchi e fango quando ha ceduto a causa della forza del fiume sottostante. Terrificanti le immagini contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo. Il ...

Calciomercato Inter - Miranda tentato DALLA CINA : “Se resto a Milano? Non so…” : “resto all’Inter? Non lo so, sto andando a parlare“. Queste le parole del difensore nerazzurro Joao Miranda prima di entrare nella sede del club a Milano. Si parla di un Interessamento nei suoi confronti da parte dei cinesi dello Jiangsu, l’altra squadra sotto la proprietà di Suning. L’obiettivo è chiudere entro mercoledì, giorno in cui chiuderà il mercato nel paese asiatico.L'articolo Calciomercato Inter, ...

DALLA CINA/ Lao Xi : la tregua Salvini-Di Maio prepara il dopo-Conte : Il prsidente del Consiglio Giuseppe Conte non conta più: ieri l'incontro Salvini-Di Maio ha fatto a meno di lui. Il suo ruolo di sintesi è terminato

Fondi russi - voce DALLA procura di Milano : "Svolta vicina" - grossi guai per Lega e Matteo Salvini? : Voci che filtrano dalla procura di Milano. Voci che rendono ancor più teso il giorno in cui, in aula al Senato, Giuseppe Conte ha riferito sui presunti Fondi russi che avrebbe ricevuto la Lega, l'inchiesta con cui la magistratura prova a far fuori Matteo Salvini. Giorno teso perché, il premier, ha f