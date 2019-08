Com’è EMUI 10 su Huawei P30 Pro | il video che ce lo mostra

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 12 agosto 2019) Abbiamo già avuto modo di parlarvi svariate volte di10, la nuova interfaccia utente concepita dal produttore cinese per i suoi dispositivi mobili. Abbiamo adesso la possibilità di guardarla più da vicino per via di un'anteprimache ha preso forma grazie al lavoro degli esperti di XDA Developers, che hanno provato l'UI a bordo diP30 Pro. Come potete vedere,10 ha molto di Android Q, la major-release su cui si basa tutta la sua esperienza. Ci sono, per esempio, le gesture di navigazione unificate, le inedite animazioni di transizione ed anche il tema scuro universale, tra le novità più attese di tutte. I più attenti ricorderanno sicuramente che la beta di Android Q dispone di una voce nascosta che permette di applicare il tema scuro all'UI ed alle applicazioni proprietarie, così come a quelle di terze parti. Nellaanteprima dei ragazzi di XDA Developers ...

OptiMagazine : Com'è #EMUI10 su #HuaweiP30Pro: il video che ce lo mostra - gigibeltrame : EMUI 10 e Huawei P30 PRO: primo sguardo alla nuova interfaccia Android Q | Video - cellicom : Guardate la EMUI 10 su Android Q in questi video e queste foto: le novità ci sono eccome -