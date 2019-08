Bode Miller e la moglie in attesa di due gemelli a un anno dalla tragedia

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Francesca Galicisarà di nuovo papà: a poco più di unmorte della sua piccola Emma nella piscina di casa, lo sciatore e suasono indi una coppia diÈ trascorso unda quando laha perso sua figlia. Era il 10 giugno 2018 e quel pomeriggio Morgan, ladi, si trovava da alcuni vicini per fare due chiacchiere mentre i bambini più grandi erano tranquilli in giardino. La piccola Emma era con lei in casa ed è stata la distrazione di un attimo a causare la. Appena Morgan si è accorta che la bambina era riuscita a uscire ha intuito cosa potesse essere accaduto e si è precipitata verso la piscina, dove ha trovato la sua piccola. Il suo istinto l'ha fatta reagire immediatamente, la donna si è buttata in acqua e ha portato fuori la bambina. L'intervento del 911 è stato tempestivo ma il cervello ...

