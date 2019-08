Zingaretti dice no a Renzi e chiude la porta a un governo di scopo con i Cinquestelle

Fonte : agi

(Di domenica 11 agosto 2019) Per la crisi seguiamo la saggia e autorevole guida del capo dello Stato, con "franchezza" diciamo no alla nascita di unPd-M5s, prepariamoci con "coraggio e passione alla battaglia politica". È questo il senso del messaggio ai dem del segretario Nicola Zingaretti che traccia la rotta del partito anche per rispondere all'offensivaana sul Corsera. Il leader dei democratici lo fa con un lungo e ragionato post sul suo blog ospitato dall'Huffpost, nella convinzione che aprire laall'idea di un esecutivo con i pentastellati "regalerebbe uno spazio immenso" alla Lega di Matteo Salvini e per rimarcare che da parte del Pd non c'è "nessuna paura del voto". "Matteo Salvini - scrive - ha aperto la crisi. Ilpopulista ha fallito e messo l'Italia in ginocchio e ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare. Avevano promesso una ...

