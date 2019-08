New York Times | Epstein lasciato solo in carcere senza vigilanza

Suicidio Epstein - tre inchieste. Il sindaco di New York : “Quanti coinvolti con lui?'” : Sono tre le indagini aperte dopo il Suicidio di Jeffrey Epstein. Una degli agenti dell’Fbi, una del ministero della giustizia (da cui dipende il sistema carcerario federale) e una dell’ufficio del medico legale della città di New York. Si cercano di appurare innanzitutto le circostanze che hanno portato il 23 luglio a togliere la sorveglianza speciale a un detenuto aveva già tentato di togliersi la vita ai primi di luglio, dopo l’arresto e dopo ...

Il Traditore e Martin Eden film italiani al New York Film Festival 2019 : New York Film Festival 2019 presentato il programma della 57esima edizione New York Film Festival 2019, "Martin Eden" e "Il Traditore" i Film ...

Dal «New York Times» alla Bbc : la crisi italiana vista dalla stampa estera Foto : I titoli e le immagini scelte dalle testate straniere per raccontare cosa sta accadendo nel nostro Paese

Shawn Mendes festeggia il compleanno con Camila Cabello a New York : Shawn Mendes e Camila Cabello: il cantante festeggia il suo compleanno a New York Sembra non ci sia alcun dubbio: Shawn Mendes e Camila Cabello stanno insieme. L’ultima conferma arriva da una fonte della rivesta E! News, che ha rivelato di averli visti passeggiare insieme, mano nella mano. Ciò sarebbe accaduto il giorno precedente al […] L'articolo Shawn Mendes festeggia il compleanno con Camila Cabello a New York proviene da Gossip ...

Il Traditore e Martin Eden film italiani al New York Film Festival 2019 : New York Film Festival 2019 presentato il programma della 57esima edizione New York Film Festival 2019, "Martin Eden" e "Il Traditore" i Film ...

Il Traditore e Martin Eden film italiani al New York Film Festival 2019 : New York Film Festival 2019 presentato il programma della 57esima edizione New York Film Festival 2019, "Martin Eden" e "Il Traditore" i Film ...

E' morta a New York la scrittrice Toni Morrison : Si e' spenta all'eta' di 88 anni a New York, dopo una breve malattia, il Premio Nobel Toni Morrison.

I lettori protestano e il New York Times cambia il titolo di apertura su Trump : Il titolo di apertura dell’edizione cartacea del New York Times è stato cambiato radicalmente tra la prima e la seconda edizione: e non perché fossero arrivate notizie nuove

New York Times - Dem e lettori protestano per il titolo sulle stragi di El Paso e Dayton : “Vigliacco”. E il quotidiano lo cambia : “Trump esorta all’unità contro il razzismo“. Con questo titolo il New York Times apriva l’edizione cartacea del giornale di oggi, sintetizzando così il messaggio in diretta tv che il presidente americano ha rivolto alla nazione dopo le stragi di El Paso e di Dayton. Un titolo che però ha provocato forti critiche. Nel suo discorso, infatti, Donald Trump, ha condannato razzismo e suprematismo bianco, aggiungendo però: “A premere ...

Il New York Times cambia il titolo su Trump e le stragi. "Merito" dei lettori? : Buona la prima, non sempre. Il New York Times, dopo aver ricevuto critiche e lamentele da parte dei suoi lettori, ha modificato il titolo della prima pagina di oggi dalla prima alla seconda edizione. Un cambiamento che non è passato inosservato, specie perché ad essere protagonista è il presidente Donald Trump.Nella prima versione del giornale campeggiava il titolo “Trump urges unity vs. racism” (Trump incita ...

Il New York Times cambia il titolo di apertura su Trump dopo le proteste dei lettori : Il titolo di apertura dell’edizione cartacea del New York Times è stato cambiato radicalmente tra la prima e la seconda edizione: e non perché fossero arrivate notizie nuove

La catena di negozi di lusso Barneys New York ha chiesto l’amministrazione controllata : Barneys New York, la celebre catena statunitense di grandi magazzini di lusso, ha chiesto l’amministrazione controllata per far fronte ai creditori, all’aumento degli affitti e al calo delle vendite. La decisione non era inaspettata: la crisi di Barneys era monitorata

La Borsa di New York oggi ha avuto il suo giorno peggiore del 2019 - per via delle tensioni tra Cina e Stati Uniti : La Borsa di New York ha avuto la sua giornata peggiore del 2019 per via delle rinnovate tensioni tra gli Stati Uniti e la Cina, al centro di una lunga e dura guerra commerciale: l’indice del Dow Jones ha chiuso

Val Kilmer a un evento a New York - “Iceman” torna in pubblico dopo la battaglia contro il cancro : dopo la lunga battaglia contro il cancro alla gola, Val Kilmer è ufficialmente tornato ai suoi impegni professionali. L’attore che tornerà a vestire i panni di Iceman nel sequel di Top Gun, è stato tra i relatori del Novus Summit di New York. Kilmer è stato premiato per il suo impegno con la Fondazione TwainMania.Continua a leggere