LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | Auffret in testa al termine della seconda rotazione

(Di domenica 11 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.30: Triplo e mezzo indietro raggruppato per Dixon che ottiene 74.25 che va inalla classifica (224.65) 17.29: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Giovannini che purtroppo sbaglia completamente l’entrata finale: 44.80 e 174.70 (sesto) 17.28: Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Serbin che ottiene 71.40 per un totale di 210.80 (secondo) 17.26: Triplo e mezzo avanti carpiato per Paradzik che ottiene 67.50 per un totale di 206.90 (secondo) 17.25: Triplo e mezzo indietro carpiato per il rumeno Popovici che ottiene 61.20 per un totale di 213.10 (primo) 17.24: Triplo e mezzo indietro raggruppato per il tedesco Massenberg che ottiene 67.65 per un totale di 202.35 17.23: Strepitoso Sereda in questo secondo tuffo: 75.60 con questo tuffo a basso coefficiente. 153.60 per lui ed è secondo 17.22: Il russo Shleikher esegue la ...

