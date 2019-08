Città metropolitana | la dirigente va in ferie | stop a 120 assunzioni

Musei in Comune - ingresso gratuito per la prima domenica di agosto per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana : ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a Roma e nella Città Metropolitanaper la prima domenica del mese di agosto. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’estate al museo permette di scoprire, oltre alle collezioni permanenti dei Musei, le tante mostre in corso.domenica 4 agosto la maggioranza delle esposizioni saranno ad ingresso gratuito per ...

Lago di Bracciano - terminati i lavori al pontile finanziati da Città metropolitana : L’Assemblea del Consorzio del Lago di Bracciano, tenutasi il 10 luglio, convocata per l’approvazione del rendiconto 2018 e del bilancio

Anche Trenord ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella Città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza : Anche Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia, ha aderito al nuovo sistema di biglietti per il trasporto pubblico nella città metropolitana di Milano e in provincia di Monza e Brianza. Dal 15 luglio, quando entrerà in

Frana di Quincinetto e blocco autostradale : ad Ivrea la Città metropolitana di Torino incontra i sindaci : La Città metropolitana di Torino con il suo vicesindaco Marco Marocco domenica 23 giugno ad Ivrea ha incontrato i sindaci dei Comuni interessati ieri dai fortissimi disagi causati dal blocco della circolazione sull’autostrada A5 in relazione alla Frana di Quincinetto. “Li ho informati sull’incontro che abbiamo avuto ieri in Prefettura – dice Marocco – ed ho voluto ascoltare dalla loro voce le forti preoccupazione su ...