Valencia-Inter in TV e in streaming

Valencia-Inter - tutto tranne che un’amichevole… : L’Inter continua la preparazione, i nerazzurri saranno impegnati in amichevole contro il Valencia, sfida al Mestalla nel test valido per il Trofeo Naranja, torneo che si disputa con cadenza annuale dal 1970. Non può trattarsi di un match amichevole, la partita infatti rievoca diversi ricordi nelle menti dei tifosi nerazzurri. Nel 2002 l’Inter guadagnò l’accesso alle semifinali di Coppa Uefa difendendo il vantaggio firmato ...

