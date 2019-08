Tragedia in Trentino | duplice omicidio-suicidio | figlio uccide i genitori e poi si spara

Fonte : fanpage

(Di sabato 10 agosto 2019) Triplicein, a Romallo: un uomo ha primato,ndoli, i suoiultrasettantenni, e si è poi tolto la vita con la stessa pistola. A ritrovare i tre cadaveri è stato un parente che non riusciva ad avere notizie della famiglia. I carabinieri stanno indagando per verificare la dinamica di quanto avvenuto.

