Tra Belen e Cecilia adesso è gelo?

“Belen e Cecilia Rodriguez ai ferri corti!”. È guerra Tra le sorelle : di mezzo c’è lui : Hanno tenuto banco per gran parte dell’estate Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia. Lo hanno fatto mettendo in mostra tutta la loro mercanzia, sfoggiando look invidiabili, corpi mozzafiato, curve da capogiro. Hanno occupato i siti di mezzo internet con gli scatti in bikini o al mare, nelle serate di gala o di festa. Adesso le sorelle più famose d’Argentina o per lo meno tra le più famose della nostra televisione continuano a tenere in banco. Ma ...

Belen Rodriguez e Cecilia - le due sorelle sono enTrambe a Ibiza ma non si sono mai inconTrate : ecco perché : Belen Rodriguez ha scelto Ibiza per trascorrere le sue vacanze estive. Ma anche la sorella Cecilia. Eppure le due – solitamente molto affiatate – non si sono mai incontrate. Neanche per un saluto veloce o per una foto insieme da pubblicare sui social, nonostante l’isola spagnola sia molto piccola e entrambe abbiano a disposizione barca e auto. Belen trascorre infatti tutte le sue giornate in famiglia, con Stefano De Martino e ...

Belen Rodriguez ne combina un’alTra : l’incidente in bikini è hot : Provate a contare tre giorni senza una notizia di gossip o una foto rovente di Belen Rodriguez. Siamo sicuri: non ci riuscirete. Ogni giorno infatti arriva un nuovo aggiornamento sul suo amore, sul suo futuro professionale, sulla sua love story oppure qualche scatto rovente su Instagram, qualche foto hot, qualche immagine da far perdere la testa. È più forte dei lei: la bella showgirl argentina proprio non riesce a non postare foto ...

Tu si que vales prima puntata senza Belen : la gravidanza non c’enTra : Perché Belen Rodriguez non c’è alla prima puntata di Tu si que vales 2019 Dopo il grande successo dello scorso anno Tu si que vales tornerà in onda su Canale 5 a settembre. Ma alla prima puntata della nuova edizione ci sarà un’assenza importante: quella di Belen Rodriguez. La conduttrice, confermata insieme agli sportivi Martin […] L'articolo Tu si que vales prima puntata senza Belen: la gravidanza non c’entra proviene da ...

Tennis - WTA Palermo 2019 : i risultati delle semifinali. Atto conclusivo Tra Kiki Bertens e Jil Belen Teichmann : Concluse le semifinali del torneo WTA International di Palermo: sulla terra battuta siciliana nella parte alta del tabellone l’olandese Kiki Bertens, numero 1 del seeding, supera l’iberica Paula Badosa Gibert in poco più di un’ora e mezza di gioco, con lo score di 6-1 7-5, in una sfida combattuta soltanto nella seconda frazione, con Bertens che necessita di otto match point nell’ultimo game per guadagnarsi la ...

Belen ha avuto un malore durante le regisTrazioni di TSQV : 'Potrebbe essere incinta' : Belen Rodriguez dopo un periodo di vacanza nell'isola di Ibiza assieme al marito Stefano De Martino ed il figlio Santiago, è tornata alla vita di tutti i giorni tra i vari impegni di lavoro. La modella argentina dopo l'esperienza al timone di Colorado, è stata riconfermata alla conduzione di Tu si que Vales. La showgirl mentre era intenta nella prima registrazione del programma di Canale 5, ha avuto un malore. Secondo quanto riportato dal ...

Belen incinta? «Ha avuto un malore durante la regisTrazione di Tu si que vales» : Belen incinta del secondo figlio di Stefano De Martino? Arriva l'indiscrezione: «Ha avuto un malore durante la registrazione della prima puntata di Tu si que vales». La showgirl...

Belen è incinta? «Ha avuto un malore durante la regisTrazione di Tu si que vales» : Belen incinta del secondo figlio di Stefano De Martino? Arriva l'indiscrezione: «Ha avuto un malore durante la registrazione della prima puntata di Tu si que vales». La showgirl...

“Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le regisTrazioni a Mediaset - è incinta” : Belen Rodriguez ha avuto un malore durante le registrazioni della prima puntata di Tú sí que vales, il programma che la showgirl argentina condurrà ancora su Canale 5. A rivelarlo è il settimanale Oggi che ipotizza che questo episodio possa essere legato ad una seconda gravidanza di Belen. “A suggerire che la bella argentina possa essere nuovamente in dolce attesa è il recente malore che dicono l’abbia costretta a saltare la ...

Belen colta da malore : salta la regisTrazione di Tú sí que vales. È incinta? : Belen Rodriguez colta da malore mentre registrava la prima puntata di Tú sí que vales: è davvero incinta? Le voci di una seconda gravidanza della showgirl argentina si sono fatte sempre più insistenti da quando ha ufficializzato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino che dovrebbe sposare nuovamente il prossimo settembre. La coppia che sembra aver ritrovato l’amore di un tempo ha già un figlio, Santiago. Dunque, assieme alla passione ...

Belen Rodriguez - il malore durante la regisTrazione. Poi la notizia : “É incinta” : Belen e Stefano sono tornati insieme dopo essersi separati per un lungo periodo. Le voci si rincorrevano da tempo e a marzo è arrivata la conferma. Era stata la showgirl argentina a farlo pubblicando una foto insieme al marito. ”Che tu rimanga per un po’, o meglio per sempre”, aveva scritto a corredo dello scatto ricevendo un mare di commenti e auguri per il ritrovato amore con il padre di suo figlio, Santiago. In poche ore lo ...

Belen forse in dolce attesa : salta le regisTrazioni tv per un malore (RUMORS) : Da alcuni mesi ormai, le voci sulla presunta gravidanza di Belen Rodriguez continuano a farsi sempre più insistenti sul web e non solo. Nelle ultime ore a far scatenare maggiormente il gossip riguardo la vicenda, ci ha pensato il settimanale Oggi, che nel suo nuovo numero in edicola riporta un'indiscrezione che potrebbe avvalorare l'ipotesi di una gravidanza. La bella argentina, ritornata da poco con il ballerino Stefano De Martino, avrebbe ...

Belen Rodriguez - Stefano De Martino e Santiago : il riTratto di famiglia fa impazzire i fan : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...

Belen Rodriguez - Stefano De Martino e Santiago : il riTratto di famiglia fa impazzire i fan : Belen Rodriguez e il ritratto di famiglia che fa esplodere il web. La show girl argentina con Stefano De Martino e il piccolo Santiago in una tenera foto di famiglia sullo yacht fanno...