Governo Renzi-Grillo? Inorridisco Salvini ha sempre più fretta di andare al

Crisi di Governo - Matteo Renzi fa campagna su Facebook : spesi 5mila euro in sponsorizzazioni nell’ultima settimana : A due giorni dall’inizio della Crisi di governo, Matteo Renzi sembra aver già iniziato la campagna elettorale. Nell’ultima settimana, infatti, stando ai dati della “Libreria inserzioni” di Facebook, l’ex segretario del Partito democratico ha speso quasi cinquemila euro in sponsorizzazioni sul social. A finanziarlo, i Comitati ritorno al futuro. Una cifra alta se si pensa che da marzo a oggi sono 21mila gli euro ...

Crisi di Governo - Renzi : non faccio accordicchi segreti con M5s o FI : Su Facebook, l'ex premier dem interviene sulle ipotesi di "inciucio" che secondo molti osservatori sarebbero in cantiere tra il Pd e il M5S per scombinare i piani di Matteo Salvini e allontanare le urne

Salvini : “Lavoriamo a un Governo che duri 10 anni”. Renzi : “Ha paura di me”. E il Pd : “Nessun Governo con noi” : Di Maio: «Siamo uniti e vogliamo andare subito al voto». Il leader della Lega contestato in Puglia: «A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti quelli che hanno rovinato questa terra»

Di Maio : “Ora subito al voto”. Renzi : “Salvini ha paura di me”. E il Pd : “Nessun Governo con noi” : Il leader della Lega contestato in Puglia: “A casa gli Emiliano, i Vendola e tutti quelli che hanno rovinato questa terra”

Matteo Renzi - contatti col M5s : Governo per evitare il voto e tagliare i parlamentari : Luigi Di Maio gli ha dato del "giullare" per averlo accostato a Matteo Renzi. Il giullare sarebbe Matteo Salvini, il quale parlando di inciuci per evitare il voto ha riferito di strani contatti tra il fu rottamatore e il capo politico M5s. Suggestione? Non proprio. Perché è pieno zeppo di retroscena

Crisi di Governo - renziani e grillini : grandi manovre per evitare le urne : ROMA Sergio Mattarella si chiama fuori. Non ha alcuna intenzione il capo dello Stato di essere sfiorato dai veleni e dai sospetti che accompagnano il violento divorzio tra Matteo Salvini e Luigi Di...

Alleanza Pd-M5S per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

Governo : Fraccaro - ‘buon padre famiglia dice no e sì - retorica sì ricorda Renzi’ : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Un buon governante deve ragionare come un buon padre di famiglia. Il buon padre di famiglia sa dire dei no e sa dire dei sì per educare il proprio figlio. Se il padre dice sempre di sì sta sbagliando. Salvini vuole dire sempre di sì? Sbaglia, perché il buon padre di famiglia è quello che sa dire dei no quando serve e sa dire di sì quando serve. Questa retorica del sì ricorda tanto Renzi che faceva ...

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì. Borsa in rosso - su lo spread. Salvini : inaccettabile un Governo Renzi-Di Maio : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Mozione di sfiducia a Conte. Caprigruppo convocati lunedì. Borsa in rosso - su lo spread. Salvini : inaccettabile un Governo Renzi-Di Maio : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia» : «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini. deputati e senatori restano in attesa della convocazione in parlamento

Salvini a Termoli : "Governo Renzi - Di Maio sarebbe inaccettabile" : “Sento e sarebbe una cosa incredibile che ci sono toni simili tra Pd e M5s, tra Renzi e Di Maio. Mi auguro che nessuno stia pensando di prendere in giro gli italiani e mettere in piedi un governo che sarebbe inaccettabile per democrazia”. Il vicepremier Matteo Salvini usa queste parole mentre incontra i suoi sostenitori a Termoli.“Dopo questo governo ci sono solo le elezioni. La lega è pronta prima si fa meglio ...

Crisi di Governo - Salvini : ‘Toni simili tra Renzi e Di Maio - incredibile. Alleanza Pd-M5s inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...