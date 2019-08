Giulia De Lellis | «ogni giorno più innamorata» di Andrea Iannone

Fonte : vanityfair

(Di sabato 10 agosto 2019)DeDeDeDeDeDestanno insieme solo da un paio di mesi ma sembrano più innamorati che mai. Almeno a giudicare dalle dediche via social di lei. Il mese scorso, pubblicando una loro foto, nella didascalia l’ex concorrente del Gf Vip (e prima ancora ex corteggiatrice di Uomini e donne) aveva citato lo spagnolo Carlos Ruiz Zafón: «E quando si tratta di te, io non lo so che mi succede. Per quanto cerchi di trattenermi, se si tratta di te io sono felice». Ora, nelin cuiha compiuto 30 anni (è nato il 9 agosto 1989) è arrivata un nuovo scatto – in cui si vedono solo le gambe dei due innamorati sdraiati sul letto – e una nuova dedica: «Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte ...

