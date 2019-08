Facebook potrebbe ricevere una multa salatissima per il suggerimento di tag

Facebook mette le mani avanti : Libra potrebbe non vedere mai la luce : (Photo by Chesnot/Getty Images) L’ultima novità sulla tanto discussa criptovaluta Libra è che forse potrebbe non vedere mai la luce. Ad annunciarlo è la stessa compagnia Facebook, che nel presentare i dati dell’ultima trimestrale in cui si prevede il lancio della nuova moneta elettronica nel 2020 avverte anche gli investitori che a causa di diversi fattori Libra potrebbe non essere mai lanciata sul mercato. A frenare gli entusiasmi sarebbe ...