Domenico Modugno Il genio di ' Volare' che ha fatto sognare il mondo | Techetechetè

Techetechetè Superstar/ Omaggio a Tony Renis e Domenico Modugno : Techetechetè Superstar, puntata dedicata a due grandi artisti della musica italiana, conosciuti in tutto il mondo: Tony Renis e Domenico Modugno.

Techetechetè Superstar - Domenico Modugno e Tony Renis i protagonisti : Due leggende della canzone italiana come Domenico Modugno e Tony Renis al centro della nuova puntata di Techetechetè Superstar. In onda sabato 10 agosto alle 20,35 su Rai1 lo speciale mette a disposizione video inediti e interviste. In questa puntata Tony Renis viene ricordato sia in qualità di cantante (è del 1962 il successo planetario di “Quando quando quando”) sia come attore e produttore ed autore dei più importanti artisti ...

Musica - 25 anni fa moriva Domenico Modugno - : Il 6 agosto del 1994 moriva a Lampedusa a soli 66 anni Domenico Modugno, uno dei simbolo della Musica italiana. Era per tutti Mister Volare grazie alla sua celeberrima "Nel blu dipinto di blu", brano vincente di Sanremo 1958, ancora oggi considerata la canzone italiana più popolari al mondo: oltre 22 milioni le copie vendute, secondo la Siae il pezzo italiano più eseguito su tutto il pianeta negli ultimi 60 anni. Modugno ha vinto anche altri 3 ...

Domenico Modugno - palinsesto speciale Rai a 25 anni dalla scomparsa : A 25 anni esatti dalla scomparsa, la Rai ricorda Domenico Modugno con una programmazione speciale martedì 6 agosto: un modo per celebrare l'artista che ha cambiato la musica italiana e l'uomo che ha saputo sperimentare ogni forma di spettacolo, creando quello che sarebbe diventato l'inno della musica italiana nel mondo. Non solo Mr. Volare, quindi, ma un artista a tutto tondo che la Rai sceglie di omaggiare con una serie di appuntamenti ...

