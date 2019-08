Cade durante una corsa in Appennino | soccorsa da un elicottero

gazzettaReggioE : [VIDEO] Cade in un dirupo durante un trial runnig notturno, donna di 48 anni grave - 24emilia : Cade durante una corsa ultra trail a Ligonchio, grave una 48enne | 24Emilia - annalisapanello : RT @Lilletterato: Mi vorreste dire che se cade il governo, il capitone non avrà tutta la scorta di adesso durante i comizi della campagna e… -

(Di sabato 10 agosto 2019) Incidente in montagna: una donna è cadutauna gara di Ultra trail a Ligonchio, sull’reggiano, unache si svolge nei boschi, riportando un trauma cranico e facciale. Per soccorrerla è stato attivato anche undella marina militare. La donna di 48 anni, residente a Castelnuovo ne’ Monti (Reggio Emilia) è scivolatando rovinosamente fra le rocce. La centrale del 118 ha inviato sul posto la squadra del Soccorso alpino e i medici. Poiché il recupero della donna era complicato, è stato chiesto l’intervento di unmilitare, inviato dalla Marina da Luni (Sarzana). Il pilota è riuscito a sbarcare con i due tecnici e il medico, poi a recuperare la barella con la paziente che è stata poi portata al campo sportivo di Ligonchio, dove ad attendere c’era l’del 118 di Bologna. La paziente è stata poi trasportata ...

Dalla Rete Google News

IL GIORNO

Vigevano, 9 agosto 2019 - L'ultraleggero ha avuto una avaria in fase di decollo dalla aviosuperficie di via dello Scoglio ed è precipitato in aperta campagna.