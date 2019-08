Richard Gere arruolato da Open Arms corre in aiuto degli immigrati

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Francesca Bernasconi Ora lausa esponenti di spicco, come l'attore, per cercare di convincere i governi europei ad accogliere i migranti "Ottavo giorno in mare", per i migranti della, ferma al largo di Lampedusa. E oggi, in una conferenza stampa programmata per il pomeriggio, l'organizzazione tornerà a chiedere un porto sicuro, per i 121 migranti a bordo della nave. Ma questa volta, lausa una carta in più e tira fuori dal cilindro due personaggi di spicco. Alla conferenza, infatti, saranno presenti anchee Chef Rubio, volati fino a Lampedusa per sostenere la battaglia dell'organizzazione e spini governi europei ad accogliere i migranti. "Il sentimento che prevale è la vergogna. Vergogna per un'Europa che lascia 121 persone in mezzo al mare per otto giorni mentre un gruppo di volontari coraggiosi fa di tutto per rendere la vita ...

repubblica : Migranti, Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa in sostegno alla Open Arms [news aggiornata alle 09:28] - mariamarilucen : RT @Namastefa: @francescatotolo @openarms_fund RICHARD GERE SE LI PORTA A CASA SUA IN AMERICA??? altrimenti andasse a rompere da un altra… - Namastefa : @francescatotolo @openarms_fund RICHARD GERE SE LI PORTA A CASA SUA IN AMERICA??? altrimenti andasse a rompere da… -