Open Arms | la voce degli scrittori in difesa di 121 persone abbandonate in mare

Richard Gere (arruolato da Open Arms) corre in aiuto degli immigrati : Francesca Bernasconi Ora la Open Arms usa esponenti di spicco, come l'attore, per cercare di convincere i governi europei ad accogliere i migranti "Ottavo giorno in mare", per i migranti della Open Arms, ferma al largo di Lampedusa. E oggi, in una conferenza stampa programmata per il pomeriggio, l'organizzazione tornerà a chiedere un porto sicuro, per i 121 migranti a bordo della nave. Ma questa volta, la Open Arms usa una carta in ...

Open Arms : vergogna silenzio Europa : 10.50 L'Ong spagnola OpenActiva annuncia una conferenza stampa per denunciare il silenzio sulla sua nave Open Arms, all' ottavo giorno in mare con 121 migranti. A Lampedusa per parlare con i cronisti anche l'attore Richard Gere, "amico e attivista per i diritti umani, che da anni si batte per dare voce ai più vulnerabili della terra", dichiara l'Ong. "Inaccettabile che la vita continui ad essere ignorata e i diritti violati. vergogna,anche ...

Migranti - Richard Gere e Chef Rubio a Lampedusa in sostegno alla Open Arms : Ottavo giorno senza novità per i 121 soccorsi nel Mediterraneo dalla Ong spagnola: a dare man forte ora arrivano i testimonial

Migranti - Open Arms bloccata in mare da 8 giorni : “Vergogna” : Per la nave di Open Arms è l'ottavo giorno di attesa: "Vergogna per un'Europa che lascia 121 persone in mezzo al mare per otto giorni mentre un gruppo di volontari coraggiosi fa di tutto per rendere la vita a bordo tollerabile. La vera Europa sono loro, siamo noi", ha twittato l'organizzazione umanitaria spagnola.Continua a leggere

Open Arms torna a chiedere un “porto sicuro”. No del Viminale : Ancora stallo per la questione della nave Open Arms, dopo sei giorni trascorsi nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro l'imbarcazione della ong spagnola Proactiva con a bordo 121 migranti in un comunicato ha fatto sapere che se la situazione a bordo si aggravasse entreranno in acque italiane. "Gli stati europei dimostrano il loro coraggio voltandosi dall'altra parte". Ha denunciato su twitter la ong tornando a chiedere un "porto sicuro ...

Open Arms - Saviano contro Salvini : “Tendiamo mano a migranti”. Il ministro : “Ancora parla?” : Lo scrittore Roberto Saviano lancia un appello su Facebook, chiedendo di aiutare i 121 migranti a bordo della Open Arms, in mare da sette giorni: "Il mio invito è a fotografarci mentre tendiamo la mano e postare la foto sui social per contenere la massa di sterco che il ministro della Mala Vita Salvini e suoi scherani stanno diffondendo sul web". Replica Salvini: "Ma ancora parla? Porti chiusi e prima gli italiani".Continua a leggere

Open Arms - Saviano su Facebook contro Salvini : 'Conteniamo lo sterco che diffonde' : Nuova puntata di quella che sembra una saga infinita. Il riferimento va al rapporto, quantomeno burrascoso, tra Roberto Saviano e Matteo Salvini. Lo scrittore, attraverso i suoi profili sui social network, ha lanciato una campagna mirata a sensibilizzare l'opinione pubblica rispetto alla necessità di di diffondere i valori dell'accoglienza, a fronte di quella che invece è una vera e propria serrata dei porti voluta dal leader della Lega. Il ...

Sassoli a Juncker : intervenire Open Arms : 16.34 "Coordinare un intervento umanitario rapido, con un'equa redistribuzione dei migranti". E' l'appello del presidente del Parlamento Europeo,Sassoli,al leader della Commissione Ue, Juncker, per il caso della nave Open Arms, con 121persone a bordo, che non sa dove andare "La situazione è grave e merita un'azione tempestiva-scrive Sassoli- anche perchè, come sa bene per formazione e sensibilità,i poveri non possono aspettare. Il Parlamento ...

Sassoli a Juncker sul caso Open Arms : "L'Ue non sia indifferente - facciamolo per Hortensia" : La lettera Il presidente del Parlamento Europeo scrive al presidente della Commissione europea. "facciamolo per la donna ustionata con la benzina per sfuggire al suo aguzzino. Se l'Europa non saprà proteggerla significherà che avremo perso l'anima oltre che il cuore"

Migranti - "Open Arms" ancora senza porto : «Ue si volta dall'altra parte» : L'appello della capo missione a bordo Anabel Montes Mier: «Rinnoviamo nuovamente la richiesta di avere con urgenza un porto sicuro dove sbarcare queste persone secondo quanto previsto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali»

Open Arms batte i pugni : "Serve subito un porto sicuro" : Pina Francone La nave della Ong spagnola è da sette giorni mare con 121 persone a bordo: Italia, Malta e Spagna non vogliono accoglierla. E attacca l'Europa Open Arms è in mare aperto da sette giorni con 121 persone a bordo e né Italia, né Malta, né Spagna hanno intenzione di aprirle i porti. La situazione è in stand-by e non pare che il nodo sia prossimo allo scioglimento. Lo stallo è totale e in queste ore la nave della Ong ha ...