Jovanotti Il Jova Beach Party di Vasto non si farà | Scontro di forze locali!

Annullato il concerto di Jovanotti a Vasto per “basse ragioni di polemica politica locale” : info sul rimborso dei biglietti : Il concerto di Jovanotti a Vasto è stato Annullato; è notizia di oggi. L'evento in programma per il prossimo 17 agosto all'Area Eventi Lungomare di Vasto (Chieti) è stato Annullato. A darne comunicazione è Trident dopo un meeting per la sicurezza che si è svolto oggi presso la Prefettura di Chieti, che non ha acconsentito all'evento. Oggi si è tenuto l'incontro tra il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e la Commissione ...

Jovanotti : “A Vasto ha vinto il fronte del ‘no'” : Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Ho appena saputo che #jovabeachparty a Vasto non ci sarà”. Comincia così il lungo post di Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti sulla sua pagina Facebook a proposito dello stop definitivo della prefettura di Chieti al concerto che era previsto per il 17 agosto sulla spiaggia di Vasto Marina. “La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, ...

Jova Beach Party - cancellata la data di Vasto del 17 agosto. Jovanotti : “Battaglia politica locale - non ci sono ragioni oggettive” : È saltata un’altra data del Jova Beach Party: quella prevista per il 17 agosto a Vasto. La decisione è stata presa dalla commissione che si è riunita venerdì mattina in Prefettura a Chieti per ragioni di sicurezza e legate alla viabilità sulla Statale 16. “Ho appena saputo – ha scritto Jovanotti su Facebook – che #JovaBeachParty a Vasto non ci sarà. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato ...

Alessandra Amoroso : "Jovanotti - quanto è bello! E' un idolo per me" : Alessandra Amoroso, intervistata da 'Il Corriere della Sera', ha raccontato, per la prima volta, l'incontro con uno dei suoi miti di sempre, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: Mamma mia, quanto è bello. Jovanotti è un idolo per me, come faccio a spiegarlo...Io e le mie sorelle ascoltavamo sempre le sue canzoni, il primo concerto a cui sono stata era il suo: non avevo una lira nemmeno per battere la testa contro uno spigolo eppure non me lo ...

Jovanotti sull'ambiente predica bene ma razzola male - : Roberto Vivaldelli Folle di migliaia di persone alle tappe del tour Jova Beach Party. 40 mila persone sulla spiaggia a Fermo ma i "concertoni" non possono essere compatibili con l'ambientalismo estremo. "Più passerotti e meno Jovanotti". Era lo slogan delle associazioni ambientaliste che nelle Marche hanno espresso critiche durissime nei confronti della tappa del tour del "Jova Beach Party", che lo scorso 3 agosto ha toccato il Lido ...

A rischio il concerto di Jovanotti a Policoro (Matera) - ambientalisti contro il Jova Beach Party in Basilicata : A rischio un altro concerto del Jova Beach Party: si tratta del spettacolo di Jovanotti a Policoro (Matera), unica tappa in Basilicata. Una nuova polemica raggiunge la rete, ancora una volta da parte degli animalisti. A Policoro sarebbero da tutelare specie importanti, tra le quali il fratino e la tartaruga caretta caretta, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Preoccupati per l'impatto ambientale del tour estivo di Jovanotti, gli ...

Jovanotti a Praia A Mare - il Jova Beach Party arriva in Calabria : scaletta e ultimi biglietti : Jovanotti a Praia A Mare, Cosenza. Il Jova Beach Party approda in Calabria; l'appuntamento è alla Dino Beach Area domani sera, mercoledì 7 agosto 2019. Continua per tutto il mese di agosto il tour di Jovanotti lungo le spiagge italiane che si chiuderà con un evento speciale all'aeroporto di Milano Linate nell'ultimo giorno d'estate. Lo spettacolo è in programma per sabato 21 settembre e i biglietti sono già disponibili in prevendita su ...

Biglietti in prevendita per Jovanotti a Linate - da mezzogiorno a mezzanotte a Milano l’ultimo Jova Beach Party : Jovanotti a Linate per un ultimo concerto del suo tour estivo. La data è quella del 21 settembre, ultimo giorno d'estate, occasione ideale per chiudere la tranche di eventi speciali che lo vedono ancora protagonista sulle spiagge italiane per tutto il mese di agosto. L'ultimo Party di Jovanotti non sarà in spiaggia. Forse le difficoltà riscontrate nel corso dell'organizzazione di alcuni degli eventi o magari la volontà di inserire un ...

Jova Beach Party - a Linate concerto finale Jovanotti/ Milano fa festa - Albenga delusa : Jova Beach Party, a Linate il concerto finale di Jovanotti: Milano fa festa, invece Albenga è delusa e la tappa di Vasto resta in sospeso.