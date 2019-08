Onu | allarme cambiamenti climatici Aumenteranno fame e migrazioni

"Il cambiamento climatico aumenterà fame e migrazioni". L'allarme dell'Onu : Il riscaldamento globale causato dall’uomo farà aumentare la siccità e le piogge estreme in tutto il mondo, pregiudicando la produzione agricola e la sicurezza delle forniture alimentari. A pagarne le conseguenze saranno soprattutto le popolazioni più povere di Africa e Asia, con guerre e migrazioni. Ma anche il Mediterraneo è ad alto rischio di desertificazione e incendi. Lo prevede il rapporto ...

Isis - l'allarme dell'Onu : possibili nuovi attentati entro fine anno : L’Onu lancia l’allarme: entro fine anno l’Isis potrebbe mettere a segno nuovi attacchi terroristici. Il report dell’Organizzazione delle Nazioni Unite si basa sui dati forniti dall’intelligence dei Paesi membri. Ebbene, da questi dati emergerebbe la presenza di almeno 30mila foreign fighters pronti a colpite in ogni angolo del mondo. Secondo quanto si legge ancora nel documento, di questi potenziali terroristi combattenti, "alcuni potrebbero ...

L’allarme dell’Onu : possibili nuovi attacchi Isis entro la fine del 2019 : Un recente rapporto del Segretario generale basato sui dati dei servizi di intelligence di tutti i Paesi membri ci sarebbero 30mila foreign fighter che potrebbero essere ancora operativi e pronti all'azione in tutto il mondo. Circa duemila miliziani combattenti potrebbero essere tornati in Europa e questo fa sì che la minaccia nel continente resti «alta»

L'Onu lancia l'allarme terrorismo : "Possibili attacchi nel 2019" : L'avvertimento lanciato dagli esperti di terrorismo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: "La minaccia in Europa...

Torna l'allarme Isis in Europa Onu : "Possibile ondata di attacchi" : "L'attuale diminuzione" degli attacchi terroristici nel mondo "potrebbe non durare a lungo, forse neanche fino alla fine dell'anno". E' l'allarme lanciato in un rapporto Segui su affaritaliani.it

Allarme dell’Onu sul terrorismo : “Nuovi attentati dell’Isis entro la fine del 2019” : L'Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato l'Allarme su possibili nuovi attentati che l'Isis sarebbe pronto a compiere entro la fine del 2019. Il Califfato, forte dei suoi 30mila foreign fighter pronti all'azione in tutto il mondo, ha accesso a fondi stimati tra 50 e 300 milioni di dollari e sarebbe solo questione di tempo prima che torni di nuovo all'azione.Continua a leggere

L'Onu lancia l'allarme Isis : possibili nuovi attacchi terroristici entro la fine del 2019 : L'allerta è contenuta in un rapporto diffuso dalle Nazioni Unite. Servizi di intelligence di tutti i Paesi Onu segnalano che ci sono 30mila foreign fighter pronti a colpire in tutto il mondo

Nuova allerta terrorismo - l’Onu lancia l’allarme : “Possibili attacchi Isis entro la fine del 2019” : Un nuovo allarme terrorismo viene lanciato dall’Onu, in un rapporto basato sui dati dei servizi di intelligence di tutti i paesi membri: entro la fine dell’anno potrebbero verificarsi nuovi attacchi terroristici da parte dell’Isis. Dai dati raccolti vi sono 30.000 foreign fighter che potrebbero essere ancora vivi e pronti all’azione in tutto il mondo. Nel rapporto di 24 pagine si analizza il rischio attentati per area ...

L’allarme dell’Onu : «116 persone morte in un naufragio al largo della Libia» : Secondo l’Alto commissariato Unhcr per i rifugiati altre 132 persone sarebbero state soccorse. Il barcone sarebbe partito da Khoms, oltre 100 chilometri a est di Tripoli. Filippo Grandi: «Quella di oggi è la peggior tragedia dell'anno»

L’allarme dell’Onu : «150 persone morte in un naufragio al largo della Libia» : Secondo l’Alto commissariato Unhcr per i rifugiati altre 150 persone sarebbero state soccorse. Il barcone sarebbe partito da Khoms, oltre 100 chilometri a est di Tripoli

Onu - allarme Venezuela : «Gli squadroni della morte fanno ?giustizia? per Maduro» : Migliaia di omicidi extragiudiziali e altrettante scene del crimine manipolate ad arte per camuffare vere e proprie esecuzioni di Stato in colluttazioni mai avvenute. Le Nazioni Unite lanciano da...

Allarme Onu : “Rischiamo l’apartheid climatico - i diritti umani potrebbero non sopravvivere” : Il mondo è sempre più a rischio di un “apartheid climatico”, dove i ricchi pagano per sfuggire al caldo e alla fame causati dalla crisi climatica mentre il resto del mondo continua a soffrire, secondo una relazione di Philip Alston, relatore speciale dell’Onu sull’estrema povertà e i diritti umani. Alston afferma che gli effetti del riscaldamento globale probabilmente indeboliranno non solo i diritti fondamentali alla vita, ...

"Il mondo rischia un apartheid climatico". L'allarme dell'esperto Onu : Il mondo è sempre più esposto al rischio di un “ apartheid climatico”, in cui i ricchi pagano per scappare dal caldo e dalla fame provocati dall’aggravarsi della crisi climatica, mentre il resto dell’umanità è condannato a soffrire. È un quadro desolante quello che emerge dal rapporto di Philip Alston, relatore speciale delle Nazioni Unite sulla povertà estrema e i diritti ...