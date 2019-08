L' SSD di PS5 renderà i mondi più diversi e le schermate di caricamento meno

L'arrivo degli SSD su PS5 e Xbox Scarlett avrà un impatto maggiore negli open world : Gli sviluppatori sono decisamente esaltati per L'arrivo degli SSD nella prossima generazione videludica su console, e come riporta lo sviluppatore di Exception, questa nuova tecnologia (per lo meno per quanto riguarda le console) andrà a cambiare significativamente gli open world.La possibilità di fare appoggio su di un SSD infatti andrà a rendere le schermate di caricamento solamente un brutto ricordo, e questo in un titolo opwn world sarà ...