Cyberpunk 2077 toccherà alcuni argomenti di solito evitati nei videogiochi

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il capo designer diha rivelato durante un'intervista che la storia del gioco tratteràtemi che in genere vengononell'industria videoludica.In una recente intervista con la radio polacca tradotta in seguito su Reddit, Pawel Sasko ha parlato della storia die della ricerca principale di V. L'obiettivo del team di sviluppo è raccontare una storia simile a un film per un pubblico adulto. Il gioco è pieno di temi che divengononei.L'obiettivo dello studio è di trattare temi simili ai giorni nostri. Sasko afferma che i loro giochi non sono per bambini e che nella cultura di oggi cerchiamo sempre di evitaredifficili. In questo caso gli sviluppatori vogliono che i giocatori affrontino questidecidendo quale sia la moralità per loro. Il gioco consentirà quindi di guardare le cose da prospettive ...

Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 toccherà diversi temi di solito evitati nei videogiochi. - GiochiPerTutti : (Cyberpunk 2077 racconterà una storia simile a un film per il pubblico adulto) - - Keanu_Reeves_IT : RT @SimonaMarramald: Per un contest di disegno a tema cyberpunk/steampunk, non potevo che scegliere Johnny Silverhand da Cyberpunk 2077! Re… -