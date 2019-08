Le parti hanno raggiunto un accordo sul rinnovo triennale del precedente accordo in scadenza nel 2021, ...

Juve - fatti perdonare : Un fastidioso fascino. Un personalissimo ed eufemistico ossimoro racchiude sinteticamente il mio, ma anche quello di tanti miei concittadini, attuale rapporto con la Juventus. Una figura retorica che si e` costruita e completata nel corso degli ultimi 40 anni per effetto di una complicata storia di delusioni. Le mie sono legate alla terza generazione della famiglia Agnelli, quella oggi rappresentata da Andrea Agnelli. Con la decisione di oggi ...

Il decreto sicurezza bis non è incostituzionale, secondo il Quirinale, ma presenta "rilevanti perplessità" e per questo il capo dello stato ha chiesto al Parlamento di migliorarlo con un altro "intervento normativo". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insomma, promulga la legge di con

Cerignola - l’avvocato Di Cintio alza la voce e “la partita è ancora aperta” : “La partita e’ ancora aperta, ma il decreto emesso dal presidente del Tar sorprende perche’ non considera i danni che sta subendo l’Audace Cerignola da questa vicenda”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato del Cerignola, Cesare Di Cintio, dopo la decisione di sospendere l’efficacia della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport che aveva dato ragione al Cerignola, di fatto ammettendolo in Serie ...

F1 - GP Messico 2019 : ufficializzato il rinnovo nel calendario iridato fino al 2022 : Mancava solo l’ufficialità sulla conferma nel calendario del Mondiale di F1 del GP del Messico. Ebbene quest’oggi, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Città del Messico, è stato trovato l’accordo tra Liberty Media e la CIA (Corporación Interamericana de Entretenimiento). Pertanto, il weekend messicano sarà presente nel programma della massima categoria automobilista fino al 2022. Determinante per la riconferma ...

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 sesta tappa : Vingegaard alla prima da professionista si prende tutto. Bene Formolo in formato gregario : Il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) sigla la sua prima vittoria da professionista nella sesta tappa del 76esimo Giro di Polonia. Con il successo odierno il giovane talento classe 1996 balza in testa alla classifica generale e domani dovrà difendersi dagli attacchi dei più immediati inseguitori. Decisiva un’azione a tre nata a 7 km dal traguardo, portata avanti dal vincitore di tappa in compagnia del russo Pavel Sivakov (Ineos) e ...

Miss Italia - Patrizia Mirigliani si confida : il no di Antonella Clerici : Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si confessa: il ritorno in Rai della manifestazione, il no di Antonella Clerici e la risposta a chi pensa che sia un concorso morto Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si è confidata con il settimanale Spy (in edicola da domani 9 agosto). Tra un mese lo storico concorso […] L'articolo Miss Italia, Patrizia Mirigliani si confida: il no di Antonella Clerici proviene da Gossip e Tv.

Samsung Galaxy S4 è immortale : ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 : Il Samsung Galaxy S4 di recente ha compiuto sei anni ma ciò non impedisce al team di LineageOS di continuare a supportare questo smartphone L'articolo Samsung Galaxy S4 è immortale: ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 proviene da TuttoAndroid.

Death Stranding : molti fan si sono stupiti della sua rimozione dalla lista esclusive PlayStation : Death Stranding è il nuovo ed attesissimo titolo targato Hideo Kojima che stando a quanto dichiarato sarà l'avanguardia di (addirittura) un nuovo genere videoludico. Il gioco era inizialmente previsto (o meglio si pensava essere) in esclusiva PS4 ma di recente il suo nome è stato eliminato dalla relativa lista, mandando in confusione decine di fan.Questo non significa che Sony ha appena perso un'esclusiva ma che semplicemente Death Stranding non ...

La copertina con i Beatles di Abbey Road fa 50 anni. La storia e la foto : La foto di copertina di Abbey Road è più di uno scatto. Può dirsi un happening. E questo non solo per come è stata scattata, creando un movimento ad hoc, un istante divenuto immortale, ma anche per l'effetto che ha avuto su generazioni di fan che da 5 decadi ormai si dilettano a replicarla e replicarla e replicarla. Per non parlare delle citazioni cinematografiche e pubblicitarie che vi si sono ispirate e ancora ne traggono ispirazione. Il giro ...

Mattarella promulga ma “smonta” il decreto Sicurezza bis. Le “rilevanti perplessità” del Colle : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, promulga il decreto Sicurezza bis ma contestualmente invia una lettera ai presidenti del Senato, Maria Elisabetti Alberti Casellati, della Camera, Roberto Fico, e al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in cui esprime "rilevanti perplessità". In particolare, il capo dello Stato ravvisa due criticità, sul soccorso in mare e sull'oltraggio a pubblico ufficiale, e per questo chiede un "nuovo ...

Reggio Emilia - uccisa una barista : 19.30 Una giovane barista di origine cinese è stata uccisa nel pomeriggio nel locale dove lavorava, nella prima periferia di Reggio Emilia. La ragazza è stata accoltellata da un uomo che è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. La giovane è morta sul colpo. La polizia indaga per chiarire i contorni e il movente del delitto ed è caccia all'uomo in tutta la città.