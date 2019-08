Station 19 | nella seconda serata di Canale 5 arriva lo spin off di Grey’s Anatomy

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 7 agosto 2019)19 - Jaina Lee Ortiz Ad aprile 2018 debuttò su Fox Life looff di Grey’s, una serie con protagonisti i pompieri della19 di Seattle. Da questa sera quegli eroi saranno i protagonisti delladi5, che trasmetterà ogni mercoledì alle 23.50 uno dei dieci episodi della prima stagione.19: da questa sera alle 23.50 su5 Creata da Shonda Rhimes per ABC, la serie ha già avuto un secondo capitolo ed un terzo è stato annunciato. A fare da ponte con la serie medical più famosa è il personaggio di Ben Warren (Jason Winston George) che, non più soddisfatto della vita in ospedale, sconvolge la moglie Miranda (Chandra Wilson) dicendole di voler cambiare mestiere e mettere così costantemente in pericolo la propria vita. E proprio la Wilson, insieme ad Ellen Pompeo – ovvero Meredith Grey – compare nel primo episodio di ...

